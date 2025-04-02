Доход точно приумножится. Сколько "плюсом" получат те, кто положил на годовой депозит 100 долларов

Украинцы могут получить пассивный заработок, если откроют депозитный счет

Депозит в банке — это еще один способ, который поможет приумножить доход украинца. Для этого нужно положить н-сумму на счет на определенный период и размер дохода умножится в зависимости от ставки, которую будет предлагать банк.

Чтобы узнать, какую сумму дополнительного дохода ожидать украинцу, который, например, хочет отнести в финучреждение 100 долларов, "Телеграф" использовал актуальные данные о депозитных ставках в банках в "Минфин".

Согласно информации от "Европромбанка" и "Асвио Банка", если у них на год положить 100 долларов на депозит, то человек получит всего 2 доллара дополнительного заработка. Это равняется более 82 гривнам, согласно курсу покупки наличного доллара в 41,17 гривны.

Мы решили узнать, можно ли заработать больше, если брать не доллар, а гривну. Если обменять 100 долларов по курсу продаж наличного доллара в 41,30 гривны, то на руки можно получить 4130 гривен. Положив их на депозит, через год доход вырастет на 509, согласно предложению "O.Bank" или на 500 гривен, как предлагает "Асвио Банк".

Поэтому выгоднее всего класть на депозит гривну, чем доллар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой должна быть сумма на депозите, чтобы получить доход в более чем 10 тыс. грн.