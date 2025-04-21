Если зарплата всего 5 тысяч. На какую пенсию ожидать украинцу в 2025 году

Чем меньше стажа и выше возраст выхода на пенсию, тем ниже будет выплата

Размер пенсии в Украине зависит от страхового стажа, возраста выхода на пенсию и, особенно, заработной платы. Если она маленькая, независимо от того, имеет ли лицо норму стража, пенсия будет соответствующей.

"Телеграф" решил узнать, какой будет пенсия для украинца в 60, 63 и 65 лет в 2025 году с маленькой зарплатой, используя пенсионный калькулятор. Согласно данным Пенсионного фонда, для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году украинцу нужно иметь от 32 лет стажа. В 63 года норма составляет от 22 до 31 года, а в 65 — от 15 до 21 года.

Поэтому 60-летнему украинцу, который имеет 32 года страхового стажа и зарплату в 5 тысяч гривен, предусмотрена пенсия в 1753 гривен.

Если он будет выходить на отдых в 63 года с 22 годами стажа, тогда он будет получать 1205 гривен.

Наименьшая выплата предусмотрена для 65-летних мужчин, имеющих 15 лет стажа — 822 гривны.

Заметьте, что сумма была вычислена на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому нужно подать заявление, чтобы их пенсии пересчитали.