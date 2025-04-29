Налоги, спорт и устойчивость: VBET Ukraine уплатил более 750 млн грн в бюджет в 2024 году

Один из ключевых игроков легального игорного рынка Украины — компания VBET Ukraine — в прошлом году перечислила в украинский государственный бюджет более 750 млн грн налоговых поступлений. В первом квартале 2025 года налоговый взнос компании составил еще 97 млн грн.

Дополнительно к этому компания в 2024 году уплатила 117 млн грн лицензионных сборов за право осуществления букмекерской деятельности — сумма, втрое превышающая официальную стоимость лицензии, установленную государством.

Сегодня VBET Ukraine — не только один из крупнейших налогоплательщиков в своей отрасли, но и системный социальный инвестор. В 2024 году компания инвестировала более 450 млн грн в поддержку украинского профессионального спорта, в текущем году VBET Ukraine не планирует уменьшать поддержку спорта.

Четвертый сезон подряд VBET Ukraine является титульным спонсором Украинской премьер-лиги. Компания также является премиум-спонсором национальной сборной команды Украины по футболу, премиум-партнером сборной Украины по футзалу и премиум-партнером женской сборной Украины по футзалу, а также взаимодействует и сотрудничает с ведущими футбольными клубами: "Динамо" (Киев), "Черноморец" (Одесса), ЛНЗ (Черкассы), "Карпаты" (Львов), "Верес" (Ровно), "Колос" (Ковалевка), "Александрия" и ряд других спортивных клубов и федераций.

Александр Блохин, СЕО VBET Ukraine:

"Предыдущий год выдался для нас очень непростым из-за необоснованных атак на наш бизнес. Несмотря на это, нам удалось сохранить команду, мы постепенно восстанавливаемся и даже возвращаем себе динамику развития. Мы остаемся открытыми к диалогу, последовательно совершенствуем принципы ответственной игры и готовы работать еще больше, чтобы доказать: легальный бизнес в Украине имеет право на развитие."

Сейчас в VBET Ukraine работают 240 официально трудоустроенных сотрудников, которые получают полный социальный пакет в соответствии с законодательством Украины.

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ООО "ВБЕТ Украина". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 31.01.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 15 от 18.01.2022. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 31.05.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 314 от 31.05.2021. Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр покер в сети Интернет от 31.05.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 315 от 31.05.2021.