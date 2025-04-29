Капуста по 70 грн. Какие магазины предлагают более выгодные цены

На белокочанной капусте можно сэкономить до 15 гривен

Старая капуста есть почти в каждой базовой продуктовой корзине украинца. Ее цена в магазинах сейчас может достигать 70 гривен за килограмм. Однако поискав более выгодные предложения, можно сэкономить значительную сумму.

"Телеграф" решил проанализировать актуальные ценники в популярных торговых сетях Украины и узнать, где есть самые низкие, чтобы сэкономить на килограмме. Среди магазинов есть "Сільпо", "Мегамаркет" и другие.

Самая дешевая капуста продается в "Novus". Там за килограмм овоща нужно отдать 54,89 гривны.

За 60,05 гривен килограмм капусты можно купить в "Сільпо".

Немного дороже белокочанная капуста есть в "Metro". Там цена за килограмм составляет 64,90 гривны.

В то же время в "Auchan" стоимость старой капусты составляет 67,90 гривны.

Самая высокая цена на белокочанную капусту есть в "Мегамаркет" — 69,90 гривны.

То есть купив капусту в "Novus", чем, например, в "Мегамаркет", можно сэкономить до 15 гривен на одном килограмме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские магазины продают самые дешевые яблоки в конце апреля.