Цены на молоко в Украине выросли. Значительно ли они отличаются от польских

В Польше цены на молоко ниже, чем в Украине

Молоко в Украине подорожало за месяц. Местами ценники изменились почти на 6 гривен. Однако даже если взять самую низкую стоимость на популярные марки этого продукта, то все равно цена будет выше, чем в Польше.

Цены на молоко в Украине и Польше значительно разнятся. Чтобы узнать это, мы проанализировали средние цены на украинское молоко в Министерстве финансов и стоимость товара в польском магазине Biedronk.

Если у нас "Простонаше" 1% 900 миллилитров стоит в среднем 53,56 гривны, то у них стоимость на 1 литр "Чумацкая долина" стартует от 3,29 злотых, то есть 36,02 гривны, согласно курсу покупки наличного злотого 4 мая 2025 года. Заметьте, что месяцем ранее "Простонаше" продавалось за 49,75 гривны.

Тем временем молоко "Яготинське" 900 миллилитров в Украине стоит в среднем 58,52 гривны, что на 5,61 гривны дороже, чем в апреле.

Если поискать, то у Biedronka есть более дорогое предложение молока — от goBIO 3,9% за 7,19 злотого, то есть 78,73 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы сравнили цены в АТБ сейчас и за 2021 год. Популярные продукты подорожали в разы.