Ежемесячная привычка - и более 400 долларов в кармане. Как это сделать

400 долларов можно легко накопить за год, если откладывать с зарплаты по 10%

Собрать значительную сумму долларов можно разными способами, в том числе и с помощью ежемесячных отложений, например в 10% от заработной платы.

"Телеграф" решил разобраться, как за год можно получить больше 400 долларов. Согласно актуальному курсу продажи доллара в 41,50 гривны в Министерстве финансов Украины, это равняется 16 600 гривнам.

Чтобы накопить такую сумму, украинцу нужно ежемесячно откладывать по 10% от своей заработной платы. В то же время сумма дохода должна быть 14 тысяч гривен, чтобы каждые 30 дней откладывать по 1400 гривен. То есть за 12 месяцев можно собрать 16 800 гривен.

Почему зарплата должна быть не ниже 14 000

Представим, что зарплата гражданина составляет 13 000 гривен. Тогда сумма сбережений за месяц составит 1300 гривен, что за год вырастет до 15 600 гривен, то есть до 375,90 долларов, а нам нужно 400.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с минимальной заработной платой в 8 тысяч гривен в 2025 году в Украине можно накопить 200 долларов. Отложения займут больше года.