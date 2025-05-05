Более чем на 35 грн дешевле. Когда свеклу можно было купить по такой цене

За этот период средняя стоимость свеклы выросла с более 3 гривен до 36 гривен

Цены в Украине за последние годы значительно выросли и такие изменения не обошли свеклу. Магазины сейчас продают ее за 40 гривен кило, а еще в 2017 году она стоила в среднем от чуть более 3 гривен.

"Телеграф" решил проанализировать, как изменились цены на свеклу в Украине на протяжении 2017-2025 года. Для этого использовали архивные данные Министерства финансов.

Так, средняя стоимость свеклы в начале 2017 года составляла 3,83 гривны. Позже она подорожала до 6,64 гривны в мае, но в июне и июле ее ценник снова упал до 3,80, а затем до 3,75 гривны.

Удешевление продержалось недолго, и в августе стоимость полезла вверх до 4,37 гривны. В ноябре ее продавали по 5,56 гривны.

В 2025 году средняя цена на свеклу составляет 40,20 гривен. То есть сейчас она дороже на 36,45 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцы сравнили цены в АТБ сейчас и за 2021 год. Популярные продукты подорожали в разы и среди рекордсменов есть детские подгузники, растворимый кофе Jacobs, алкогольные напитки, масло и т.д.