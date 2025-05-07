Больше, чем у соседа: кто будет получать значительную пенсию после 70 лет

Государственные служащие могут работать до 70 лет

После достижения пенсионного возраста пожилой человек может продолжить работать дальше на государственной службе. Однако он будет трудоустроен только следующие 5 лет и в 70 должен уйти на отдых.

До 65 лет украинец может находиться на государственной службе. Однако после достижения этого возраста он может быть назначен на службу на один год с повторным назначением без ежегодного конкурса, как пояснили на портале Medoc.ua.

Решение о назначении на службу принимается учреждением и может возобновляться неограниченное количество раз.

Пенсионер может оставаться на государственной службе от 65 и до 70 лет по его собственному согласию. Ежегодное продолжение работы будет происходить без необходимости увольнения. Однако после предельного возраста в 70 украинца уволят.

В то же время в Пенсионном фонде объяснили, что получать пенсию государственного служащего могут две категории украинцев:

лица, имеющие не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на 1 мая 2016 года занимали должность государственного служащего;

лица, имеющие не менее 20 лет стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на 1 мая 2016).

Сумма пенсионного начисления для госслужащих составляет 60% от заработной платы. В то же время для лиц, которые на дату обращения для оформления пенсии не работали на соответствующей должности — в размере 60% заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается пенсия у тех, кто имеет 50 тысяч зарплаты, но всего 15 лет стажа.