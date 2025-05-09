В Украине заметно подешевели помидоры. Где выгоднее всего покупать

Стоимость помидоров в Украине снизилась и еще больше сэкономить на них можно в "СІльпо" и "АТБ"

Помидоры в Украине существенно упали в цене за месяц. На некоторые сорта стоимость изменилась более чем на 50 гривен.

"Телеграф" решил проанализировать, на какие помидоры существеннее всего переписали цены и в каком украинском магазине есть самое выгодное предложение на них. Сейчас средняя стоимость на красные помидоры составляет 99,53 гривны, хотя еще месяцем ранее они были дороже на 12,89 гривны, согласно данным Министерства финансов Украины.

Между тем помидоры розовые больше всего подешевели за месяц, ведь в апреле цена была 189,51 гривны за кило, а в мае — 134,40 гривны. Упала на 55,11 гривны.

Есть еще один сорт, на который цена также уменьшилась, хотя несущественно. Это помидоры сливка. В мае кило можно купить по средней цене в 145,13 гривны, а в апреле они продавались по 145,25 гривны.

Где выгоднее купить помидоры

Самая низкая цена на кило помидоров есть у "АТБ" и "Сільпо". Там нужно заплатить от 79,95 до 80 гривен.

Другие магазины, такие как "Фора" и "Metro" предлагают самые низкие цены на помидоры по 250 грамм. В первой сети цены стартуют от 64,90 гривны, а во второй – 72,70 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уже можно купить из ранних ягод и фруктов.