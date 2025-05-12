Лук снова дорожает. Где можно купить кило, сэкономив до 20 грн

Стоимость лука в Украине начала расти, но проанализировав предложения в супермаркетах, можно найти самый дешевый за 20,99 гривны

Лук в Украине после незначительного удешевления снова начал дорожать. Отпускные цены растут из-за сокращения предложения и увеличения спроса. Если проанализировать стоимость лука в разных магазинах, то можно найти самый дешевый и сэкономить.

Как сообщили в EastFruit, отпускные цены на лук в Украине начали расти из-за сокращения предложения и увеличения спроса. Поэтому фермеры продают его в пределах 18-27 гривен за кило, что на 13% больше, чем неделей ранее.

Однако дороже 27 гривен фермеры пока не могут реализовывать свой товар, ведь покупатели недовольны качеством лука.

Кроме того, в сообщении добавили, что в настоящее время лук в среднем на 26% дороже, чем в такой же период 2024 года.

Цены на лук в украинских магазинах

Самое дешевое предложение овоща в настоящее время имеется в "Novus" — за 20,99 гривны килограмм.

В других супермаркетах цены на этот овощ таковы:

"АТБ" предлагает купить кило по 28,89 гривны;

"Фора" — 28,90 гривны;

"Сільпо" — 33,20 гривны;

"MegaMarket" — 38,70 гривны.

Так что, купив лук в "Novus", а не в "MegaMarket", можно сэкономить до 17,71 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где еще можно успеть купить популярный кофе по акции, который будет стоить на 260 гривен дешевле.