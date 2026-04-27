+25 на пороге? Когда в Запорожье может прийти настоящая весенняя погода

Точка перелома для холодов может наступить уже скоро

Ветреная и холодная погода в Запорожье постепенно сменится теплом. Перемены не будут резкими, но ощутить их можно будет уже через неделю.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, начало недели (27 апреля — 3 мая) будет влажным и ветреным, а самым "неприятным" днем может стать понедельник, из-за сочетания влаги и холодного ветра. Однако точка перелома в холодной погоде может наступить уже 30 апреля, когда солнце начнет работать в полную силу, и дневная температура уверенно пересечет отметку +15 градусов. К 3 мая столбики термометров, по этому прогнозу, достигнут +12+25 градусов.

Погода в Запорожье

О постепенном потеплении сообщают и специалисты сервиса Meteofor. По их мнению, к 3 мая в Запорожье может потеплеть до +7+14 градусов с нынешних +2+9.

Аналогичного мнения придерживаются и в "Укргидрометцентре". Их прогноз говорит о том, что в областном центре к 3 мая может потеплеть до +6+16 градусов.

