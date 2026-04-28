Дубак задержится: метеоролог дала печальный прогноз погоды на май

Нынешняя весна оказалась скупой на теплые дни

Май начнется с низкой температуры и заморозков. Апрельское похолодание затронет и первые дни последнего весеннего месяца.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала начальник отдела метеорологии и прогнозов Ровенского областного центра гидрометеорологии Ирина Вакулинская: В мае — угроза заморозков: когда в Украину наконец-то вернется настоящее тепло

Заморозки, накрывшие Украину, продлятся до конца апреля. В первых числах мая возможны заморозки на почве. Однако воздух будет постепенно прогревать теплая воздушная масса с запада и юго-запада Европы. Ощутимое потепление синоптики ожидают уже с 4 мая.

"В южных регионах может быть кардинально другая ситуация. "Язык" холода около 5 мая, может захватить Херсонскую область и даже Турцию. И у нас в Ровенской области будет теплее, чем у них", — рассказала Ирина Вакулинская.

Прогноз погоды в Киеве до 7 мая. Изображение создано ИИ

Будет ли в мае настоящее тепло

По словам синоптика, среднемесячная температура мая в Украине +15. Поэтому открыть купальный сезон смогут разве что моржи.

"Среднемесячная температура мая у нас +15. Не знаю, кто любит при такой температуре купаться в мае. А комфортно купаться будет в июне. Хотя купаться в мае – это по желанию. "Моржи" действительно могут купаться и в мае, и в феврале", — отметила она.

