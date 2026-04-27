Суровая погода уйдет, но...: когда в Харьков вернется тепло до +23 градусов
Мнения синоптиков разделились
В Харьков после сильной непогоды, которая накрыла всю Украину, может уже скоро прийти весеннее тепло. Однако перемены не будут резкими и их не стоит ждать в самые ближайшие дни.
Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.
Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".
Так, согласно данным сервиса, в ближайшие несколько дней (27-29 апреля) погода в областном центре будет оставаться "суровой" как для весны — до +12 днем и до +4 ночью. Начало недели также будет пасмурным и дождливым. Однако уже в начале мая (1-3 мая), как утверждается, в город может прийти небольшое потепление, которое уже к 3 числу может прогреть воздух до почти летних +23+11 градусов.
Потепление также прогнозируют и специалисты сервиса Meteofor. Они считают, что с 1 по 3 мая в Харькове может потеплеть с нынешних +1+7 до +5+14 градусов. Однако в начале этой недели (27-30 апреля) возможен даже мокрый снег.
А вот прогноз Укргидрометцентра оказался куда более сдержанным — +2+9 градусов на протяжении всей недели (27-3 мая). О потеплении не сообщается. Большинство дней может быть дождливыми.
