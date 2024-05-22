На границах исчезли очереди. Что произошло и при чем здесь закон о мобилизации

Куда подевались фуры

Пропускные пункты на границах с ЕС опустели. Если еще несколько дней назад фуры стояли в длинных очередях, то сейчас на некоторых пунктах вообще нет грузовиков. Куда они девались?

Испугались пограничников

По данным Укртрансбезопасности, к утру 20 мая очереди грузовиков на пропускных пунктах "рассосались". К примеру, на пропускном пункте "Шегини — Медика" в очереди всего шесть грузовиков. Есть очередь на "Ягодин — Дорогуск", где стояло 282 автомобиля. На популярных пунктах "Краковец — Корчова" и "Рава-Русская — Хребенное" — 387 и 305 грузовиков соответственно.

Это гораздо меньше, чем за несколько дней до того. Для сравнения: 17 мая на пункте "Ягодин — Дорогуск" стояло более 1100 авто, на "Краковец — Корчова" — 763, "Рава-Русская — Хребенное" — около 600, "Шегени — Медика" — почти 370.

"Те очереди, которые есть сейчас, — грузовики, которые стали в поток еще несколько дней назад. Новые в очередь еще не добавляются. То есть за пару дней по всем пропускным пунктам могут быть одни нули", — объясняет "Бизнес-Телеграфу" глава Ассоциации международных перевозчиков Владимир Баленко.

Куда подевались грузовики? Дальнобойщиков напугал новый закон о мобилизации, вступивший в действие с 18 мая. Согласно ему пограничники получили право проверять у водителей, выезжающих из Украины, по системе "Шлях" военно-учетные документы.

Фуры остановились не только на границах. Руководитель Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко сказал "Бизнес-Телеграфу", что сейчас простаивает до 40% автопарка. "Все на паузе, водители массово отказываются работать", — говорит он.

По новому мобилизационному закону все военнообязанные мужчины должны обновить свои данные в течение двух месяцев. Но водители-международники заподозрили, что их начнут массово возвращать с границ "на обновление" раньше.

Водители даже рассказывают друг другу о каком-то "вин-коде", который якобы должен быть вклеен в обновленные военно-учетные документы. О чем идет речь? "Речь идет о 19-значном штрих-коде, просканировав который пограничники сразу же могут выйти на данные водителя в системе "Оберег". Но, конечно, чтобы его получить, водителю сначала нужно обновить данные", — пояснил глава адвокатского объединения "Портной и партнеры" Ростислав Кравец.

Еще накануне 18 мая Ассоциация международных экспедиторов направила в Государственную пограничную службу письмо с просьбой разъяснить, как изменятся условия пересечения границ. Ответа пока нет.

Но, как говорят некоторые перевозчики, неофициально им пообещали "не кошмарить" водителей. Как говорит Баленко, у водителей, которые выезжали после 18 мая, особых проблем действительно не было.

Но водителей эти доводы не успокаивают, и они все равно отказываются выходить на рейсы.

Требуют бронирования и бегут прямо из рейсов

Впрочем, есть еще одна причина массовых водительских отказов. До границы еще нужно доехать, а по дороге есть немало блокпостов. На каждом теоретически могут снять прямо с рейса, а может быть, и вручить повестку. И после введения нового закона о мобилизации эти риски растут, считают водители.

Дело в том, что многие водители фур не забронированы. По словам владельца компании "Прайм" Дмитрия Лёушкина, у некоторых компаний забронировано всего 5% водителей. "ФОПы вообще не могут бронироваться сами и бронировать наемных водителей. А у нас небольшие перевозчики — это 70% рынка. Большие в теории могут бронировать людей. Но сначала нужно доказать, что твоя компания "стратегическая", потом отправить претендентов на бронирование на ВЛК, а там многим сразу же вручают повестки", — говорит Баленко.

В минувшие выходные несколько десятков фур заблокировали участок трассы Киев — Одесса, протестуя против "проблем с бронированием".

Как говорит Баленко, участились случаи, когда водители, которым удалось выехать за границу, просто бросают автомобили на стоянках, присылают геолокацию руководству и так "увольняются". "Сейчас члены нашей ассоциации сообщают про несколько подобных случаев в день. Водители-беглецы уверены, что смогут найти работу в Европе и получать больше, чем в Украине", — рассказывает Баленко.

Руководитель компании "А-95" Сергей Куюн говорит, что проблемы с бронированием нередко провоцируют сами перевозчики, которые не хотят "светить" реальные зарплаты водителей (требование по зарплате выше средней среди критериев для бронирования). "Водители бензовозов реально получают по 30—80 тысяч, а оформлены на минималку", — пояснил Куюн.

Полная остановка или польский вариант?

Перевозчики пугают, что, если ситуация с бронированием и пересечением границ для водителей не разрешится в ближайшее время, автомобильная логистика может практически остановиться.

А это большие проблемы для экспорта и импорта. По данным Pro-Consulting, доля автомобильного транспорта на логистическом рынке составляет 39%. Однако в некоторых сегментах фуры обеспечивают до 60—70% доставок. Речь идет, в частности, о продуктах питания, лекарствах и товарах широкого потребления. На них "торможение" автомобильной логистики может сказаться в первую очередь.

В сравнительной безопасности – топливо. По словам Куюна, к примеру, по дизелю часть автодоставки всего 15%. И, если будут проблемы с фурами, этот объем можно оперативно перебросить на железную дорогу. Так что коллапса не будет.

Баленко говорит, что на низком старте уже польские и румынские перевозчики, которые, в случае "остановки" украинских транспортников, готовы зайти на наш рынок со своими водителями и перехватить заказы.

Именно о беспрепятственном доступе к украинскому рынку перевозок в свое время мечтали польские транспортники. Это было одно из требований при блокировании ими украинско-польской границы. Теперь их мечта может неожиданно осуществиться. Особенно довольны могут быть водители, ведь они получат немалую надбавку за риски.