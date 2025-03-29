Советский чемпион назвал Россию "истинной демократией": сеть хохочет

Бывший спортсмен работает на пропаганду Кремля

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал бывшую российскую теннисистку Дарью Касаткину. Накануне Дарья объявила, что отныне будет представлять Австралию.

Соответствующий комментарий Васильева приводит vseprosport.ru. Дмитрий назвал Россию истинно демократической страной.

"Я не поддерживаю решение Касаткиной. Лично для меня моя родина – это самое главное. И во времена триумфа, и в тяжелые годы я буду со своей родиной, которая меня вскормила, благодаря которой я стал тем, кем стал. Касаткина считает иначе.

Ничего, она еще захочет вернуться в Россию, потому что у нас истинно демократическая страна в отличие от многих других стран, в которых от демократии ничего не осталось", – сказал Васильев.

Разумеется это заявление не осталось без внимания. В сети оно вызвало волну шуток.

Ранее сообщалось, что Касаткину представили под флагом Испании на турнире в ОАЭ. Добавим, что Дарья ни разу не смогла победить украинку Элину Свитолину, хотя теннисистки встречались между собой 8 раз.