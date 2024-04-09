Поляки "уничтожили" украинские фуры: покупка новых грузовиков резко упала, но есть нюанс

В Украине обрушились продажи новых грузовиков. По данным Autoconsalting — минус 32% в марте и минус 3% в первом квартале 2024 года.

Во всем винят заблокированные польские границы. Что происходит в действительности, выяснял "Бизнес-Телеграф".

Фуры уже не нужны?

На польской границе – настоящий коллапс. Большинство пропускных пунктов остаются заблокированными. Как говорит владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин, это уже повлияло на спрос на топливо — минус 10% пролива дизеля, потому что фуры не едут.

Уже есть результаты и на рынке грузовиков. В марте зафиксировано падение продаж грузовых автомобилей весом более 3,5 тонны на 32% по сравнению с прошлым годом. По результатам первого квартала 2024 года — минус 3%. "Но мартовский тренд намекает, что дальше может все быть только хуже", – говорит руководитель Autoconsulting Олег Омельницкий.

Больше всего сократили закупки перевозчики. Из-за блокировки польской границы многие фуры больше стоят, чем ездят. Как следствие, перевозчикам стало тяжело выплачивать лизинговые платежи. Потому они и покупают меньше новой техники.

Все это отразилось на статистике покупки грузовых автомобилей. По данным Autoconsulting, больше всего упали продажи дорогих брендов. Mercedes – на 67% – до 27 грузовиков, Isuzu – на 66,7%, до 17 авто, Volvo – на 36,3%, до 33 штук. Некоторые бренды в процентах, наоборот, выросли. Китайский JAC набрал сумасшедшие 1600%. В штуках это не впечатляет, ведь речь идет о росте с 1 до 17 автомобилей.

Регистрация новых грузовых автомобилей в Украине

Все из рук вон плохо? Нет. Есть компании, которые вкладываются в новые грузовики. В Scania Украина сообщили, что "Нибулон" закупает 76 тягачей Scania R450 евро-5 и 64 полуприцепа STAS. Первая партия – 30 комплектов. В феврале компания получила на условиях лизинга первые пять грузовиков.

"Новые невыгодно"

Но позволить себе новые грузовики могут далеко не все. "У бизнеса просто нет денег на покупку новых автомобилей. Конечно, все хотели бы новые авто, но у нас нет выгодного лизинга. Если в ЕС 70% грузовых авто в лизинге, то у нас — в 20 раз меньше", — говорит руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Большинство компаний берут подержанные грузовики. "Новые покупать сейчас невыгодно, они не оккупируются", — считает Леушкин из сети "Прайм". К примеру, новый Man TGX 18.440BL стоит 104 000 евро. Грузовик этой же серии 2014 года выпуска с пробегом 750 000 километров на RST предлагают за 27 200 долларов. Такую же модель 2018 года с пробегом 480 000 километров — за 66 500 долларов.

Man TGX 18.440BL

Именно поэтому падение пока касается только новых грузовиков. Как отметил Бучацкий, в марте перепродажи на внутреннем рынке увеличились с 82,2% до 83,8% общего объема рынка грузовиков. Подержанных грузовикой продали 2 200 штук.

Вырос импорт подержанных авто. Хотя их в прошлом месяце все равно ввезли немного: всего 272 штуки.

Средний возраст подержанных грузовиков, которые покупали, по данным Бучацкого, – 22,5 года. Конечно, среди таких старых автомобилей много моделей экологического стандарта евро-2 и евро-3, говорит глава Ассоциации автомобильных перевозчиков Владимир Балин.

И это очень интересный нюанс. Ведь в ЕС можно ехать на грузовике стандарта не ниже евро-3. "Мы рекомендуем, чтобы авто было, как минимум, евро-4. Потому что наши грузовики должны проходить национальные техосмотры тех европейских стран, куда они направляются, а к старым машинам могут быть вопросы. К тому же плата за дороги для них в ЕС выше, чем, например, для грузовиков евро-5", — объясняет Балин.

Ставка на железную дорогу

То есть, покупая подержанные грузовики, бизнес изначально понимает, что в Европу они не поедут. И в этом есть логика. Блокировка границ показала, что самым надежным логистическим каналом остается железная дорога. Ведь поезда обычно едут там, где рядом стоят фуры. "Укрзалізниця" уже несколько лет развивает так называемые контрейлерные перевозки. Грузовики буквально едут на поездах.

Несколько упрощенный вариант – перегрузка контейнера с фуры на поезд. Показательный пример – недавно предложенные логистической компанией Global Ocean Link маршруты. Фура везет контейнер в Чоп, где его перегружают на поезд. После пересечения границы в Европе его перебрасывают на другую фуру. Это ускоряет сроки доставки товаров. Заодно исчезает потребность в новых грузовиках. Если эти услуги станут массовым явлением, то потребность в новых грузовиках может падать и дальше.