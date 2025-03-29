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Стрелки переводить не придется: на чем часы перейдут на летнее время автоматически

Автор
Наталья Кухарик
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Перевод часов на летнее время
Перевод часов на летнее время. Фото Коллаж "Телеграфа"

Закон об отказе от перевода часов, одобренный депутатами, не заработал

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье марта. В этом году стрелки переведут вперед в ночь с 29 на 30 марта в 3:00.

Украинцы этой ночью будут спать на час меньше, ведь стрелки часов сразу покажут четыре часа. "Телеграф" напомнит, на каких приборах время переведется автоматически, а на каких нужно переводить вручную и как правильно это сделать.

Переход на летнее время в 2025 году пройдет как обычно, несмотря на предварительные разговоры об отмене. Закон об отказе от перевода часов, одобренный депутатами, не заработал, потому что не был подписан президентом. Поэтому мы будем и дальше переводить время дважды в год.

Смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы с доступом в интернет переведут время сами. Это произойдет благодаря мировой базе часовых поясов, с которой работают все современные устройства. Если на вашем гаджете включено автоматическое определение времени, он сам обновит настройки.

Украина до сих пор числится в международных базах как страна, где действуют две временные зоны – зимняя (UTC+2) и летняя (UTC+3). Никто официально не сообщал об изменениях в этой системе. Поэтому владельцам цифровых устройств ничего делать не нужно – техника все сделает сама.

Механические часы придется перевести вручную на один час вперед. Если вы сомневаетесь в правильности времени, проверьте его на специальных сайтах, где показывают точное время для разных стран.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что переход на летнее время может быть отменен в последний момент. Ситуация сложилась необычная.

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#Время #Летнее время #Переведення годинників