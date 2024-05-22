На кордонах зникли черги. Що сталося і до чого тут закон про мобілізацію

Куди поділись фури

Пропускні пункти на кордонах з ЄС спорожніли. Якщо ще кілька днів тому фури стояли в довгих чергах, то зараз на деяких пунктах взагалі немає вантажівок. Куди вони поділись?

Злякались прикордонників

За даними Укртрансбезпеки, на ранок 20 травня черги вантажівок на пропускних пунктах "розсмокталися". Наприклад, на пропускному пункті "Шегіні — Медика" в черзі всього шість вантажівок. Є черга на "Ягодин — Дорогуськ", де стояло 282 автівки. На популярних пунктах "Краківець — Корчова" і "Рава-Руська — Хребенне" — 387 та 305 вантажівок відповідно.

Це набагато менше ніж за кілька днів до того. Для порівняння: 17 травня на пункті "Ягодин — Дорогуськ" стояло понад 1100 авто, на "Краківець — Корчова" — 763, "Рава-Руська — Хребенне" — біля 600, "Шегені — Медика" — майже 370.

"Ті черги, що є зараз, — вантажівки, які стали в потік ще кілька днів тому. Нові в чергу ще не додаються. Тобто за пару днів по всіх пропускних пунктах можуть бути самі нулі", — пояснює "Бізнес-Телеграфу" голова Асоціації міжнародних перевізників Володимир Баленко.

Куди поділися вантажівки? Далекобійників налякав новий закон про мобілізацію, який вступив у дію з 18 травня. Згідно з ним прикордонники отримали право перевіряти у водіїв, що виїжджають з України за системою "Шлях", військово-облікові документи.

Фури зупинились не лише на кордонах. Керівник Асоціації міжнародних експедиторів Віктор Берестенко сказав "Бізнес-Телеграфу", що наразі простоює до 40% автопарку. "Всі на паузі, водії масово відмовляються працювати", — каже він.

За новим мобілізаційним законом усі військовозобов`язані чоловіки повинні оновити свої дані протягом двох місяців. Та водії-міжнародники запідозрили, що їх почнуть масово повертати з кордонів "на оновлення" раніше.

Водії навіть розповідають одне одному про якийсь "він-код", який наче має бути вклеєний в оновлені військово-облікові документи. Про що мова? "Мова йде про 19-значний штрих-код, просканувавши який прикордонники відразу ж можуть вийти на дані водія в системі "Оберіг". Але, звісно, щоб його отримати, водію спочатку треба оновити дані", — пояснив голова адвокатського об`єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Ще напередодні 18 травня Асоціація міжнародних експедиторів надіслала в Державну прикордонну службу листа з проханням роз`яснити, як зміняться умови перетину кордонів. Відповіді поки немає.

Але, як кажуть деякі перевізники, неофіційно їм пообіцяли "не кошмарити" водіїв. Як каже Баленко, ті водії, що виїжджали після 18 травня, особливих проблем дійсно не мали.

Та водіїв ці аргументи не заспокоюють, і вони все одно відмовляються виходити на рейси.

Вимагають бронювання і тікають прямо з рейсів

Втім, є ще одна причина масових водійських відмов. До кордону ще треба доїхати, а по дорозі є чимало блокпостів. На кожному теоретично можуть зняти прямо з рейсу, а можливо, й вручити повістку. І після введення нового закону про мобілізацію ці ризики зростають, вважають водії.

Річ у тім, що багато водіїв фур не заброньовані. За словами власника компанії "Прайм" Дмитра Льоушкіна, у деяких компаній заброньовано лише 5% водіїв. "ФОПи взагалі не можуть бронюватися самі та бронювати найманих водіїв. А в нас невеликі перевізники — то 70% ринку. Великі в теорії можуть бронювати людей. Та спочатку треба довести, що твоя компанія "стратегічна", потім відправити претендентів на бронювання на ВЛК, а там багатьом зразу ж вручають повістки", — каже Баленко.

На минулих вихідних кілька десятків фур заблокували ділянку траси Київ — Одеса, протестуючи проти "проблем з бронюванням".

Як каже Баленко, почастішали випадки, коли водії, яким вдалося виїхати за кордон, просто кидають автівки на стоянках, надсилають геолокацію керівництву і так "звільняються". "Зараз члени нашої асоціації повідомляють про кілька подібних випадків на день. Водії-втікачі впевнені, що зможуть знайти роботу в Європі та отримувати більше, ніж в Україні", — розповідає Баленко.

Керівник компанії "А-95" Сергій Куюн каже, що проблеми з бронюванням нерідко провокують самі перевізники, які не хочуть "світити" реальні зарплати водіїв (вимога по зарплаті вище середньої є серед критеріїв для бронювання). "Водії бензовозів реально отримують по 30—80 тисяч, а оформлені на мінімалку", — пояснив Куюн.

Повна зупинка чи польський варіант?

Перевізники лякають, що, якщо ситуація з бронюванням та перетином кордонів для водіїв не вирішиться найближчим часом, автомобільна логістика може "практично зупинитися".

А це — великі проблеми для експорту та імпорту. За даними Pro-Consulting, частка автомобільного транспорту на логістичному ринку сягає 39%. Та в деяких сегментах фури забезпечують до 60—70% доставок. Йдеться, зокрема, про харчові продукти, ліки та товари широкого вжитку. На них "гальмування" автомобільної логістики може позначитися в першу чергу.

В порівняній безпеці — пальне. За словами Куюна, наприклад, по дизелю частка автодоставки усього 15%. І, якщо будуть проблеми з фурами, цей об`єм можна оперативно перекинути на залізницю. Тож колапсу не буде.

Баленко каже, що на низькому старті вже польські та румунські перевізники, які, у випадку "зупинки" українських транспортників готові зайти на наш ринок зі своїми водіями й перехопити замовлення.

Саме про безперешкодний доступ до українського ринку перевезень свого часу мріяли польські транспортники. Це була одна з вимог під час блокування ними українсько-польського кордону. Тож тепер їхня мрія може неочікувано здійснитися. Особливо задоволеними можуть бути водії, адже вони отримають чималу надбавку за ризики.