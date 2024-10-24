Армия и бизнес взаимно зависимы: эксперт по нацбезопасности прокомментировал угрозы из-за приостановки бронирования

Продолжительная блокировка бронирования критически важных для бизнеса работников очень скоро приведет к ухудшению финансирования Сил обороны и прекращению волонтерской поддержки Сил обороны, а также уменьшению доходов бюджета страны. Об этом заявил эксперт по нацбезопасности, советник министра внутренних дел в 2014—2021 годах Валерий Поцелуйко, комментируя решение правительства приостановить процедуру бронирования до 15 ноября 2024 года.

"Поддержка армии сегодня в значительной степени базируется на налогах и финансовых возможностях бизнеса. Армия и бизнес взаимно зависимы. Предприятия рассматривают возможность остановки из-за непрогнозируемости в вопросе бронирования. Уже есть сигналы от воинских частей относительно риска сворачивания прямой помощи от бизнеса", — отметил Валерий Поцелуйко.

"Таким образом, длительное блокирование бронирования может стать ударом с тыла по обороноспособности и национальной безопасности Украины. Поэтому сегодня критически важно найти сбалансированное решение, а пока его ищут, автоматически продолжать бронирование" — резюмировал эксперт.