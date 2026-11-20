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Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), во время которого Трамп, Си и Путин смекнули на троих, практически никак не приблизил Украину к миру, однако в перспективе развязал руки Европе для более активной поддержки Киева. Так считают депутаты от монобольшинства, которые подвели для "Телеграфа" политические итоги НЕ "новой Ялты".

Итак, какие выгоды может получить Украина после встречи хромой утки, бумажного тигра и затаившегося дракона и какие угрозы несет для нас этот зверинец, читайте далее в материале.

Путина не унизили (к сожалению)

На фоне того, что российская пропаганда отчаянно пыталась представить трехстороннюю встречу лидеров США, России и Китая как формат новой Ялты, то есть передел сфер влияния в мире, на самом деле этого не произошло.

Многие обозреватели обратили внимание на перипетии дипломатического протокола: Си лично не встретил Путина у трапа самолета (а Трампа встретил), а на совместном фото российского диктатора отодвинули за супругу главы КНР. Так чем же тогда Путин равен среди равных?

Впрочем, по мнению дипломата, депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, искать в этих деталях унижение Путина – ошибочный путь.

– Я думаю, что встреча в целом очень пустая. Хотя в ней не было никакого унижения России, на что у нас все обращают внимание, придумывая разные протокольные вещи. Это явное преувеличение или непонимание сути того, как все происходит на многосторонних саммитах, – говорит Яременко "Телеграфу".

Во-первых, Си пренебрег протоколом и приехал в аэропорт к Трампу потому, что и сам президент США в свое время сделал то же самое, когда товарищ Си находился с визитом в Вашингтоне.

Во-вторых, место рядом с первой леди Китая Пэн Лиюань все же не проклято.

– Место слева от хозяина – это второе почетное место. Справа – первое место (и там был Трамп). Сразу слева от Си стоит его жена, но считайте, что это единое целое. То есть хозяева саммита стоят вместе, а сразу слева от них стоит Путин. Плюс здесь дело скорее не в незнании протокола, а в пренебрежительном отношении к женщине: мол, если стоишь рядом с женщиной, значит, это какой-то позор. Ничего подобного. Это второе по значимости место рядом с хозяином. И Путин был на нем, – отмечает Яременко.

Однако о новой Ялте не может быть и речи совсем по другим причинам, никак не связанным с протоколом, унижением или не унижением Путина.

Богдан Яременко

Разные цели

По словам нардепа от монобольшинства, главы парламентского комитета по вопросам внешней политики Александра Мережко, у каждого из участников трехсторонней встречи были совершенно разные причины встретиться вместе.

– Путин трактует это так, что Россия на равных с великими державами обсуждает вопросы Европы и Украины. Лживый, пропагандистский нарратив, но он пытается его продвигать. С точки зрения Трампа смысл этой встречи заключался совсем в другом: нужно было обсудить вопрос ограничения ядерного оружия. А Си Цзиньпин вообще очень неохотно пошел на все это, ведь после этой встречи Китай выглядит очень плохо. Китай всегда позиционировал себя как миротворец, а не империалистическая держава, а тут он выглядит как империалистическая держава, которая пытается решить судьбу жертвы агрессии без участия этой страны. В Китае постоянно вспоминают столетие унижений и то, что судьбу Китая решали империалистические державы без самого Китая и расчленили его. И сейчас Китай словно сам выступает в такой роли, – комментирует "Телеграфу" Мережко.

Понятно, что при такой полярности позиций говорить о переформатировании мировой безопасности не приходится.

Александр Мережко

Опасность и польза для Украины

Тем не менее, по итогам встречи Трамп, Си и Путин все же выдавили из себя совместное коммюнике под названием "На пути к миру". Что там?

1. Реформирование ООН. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН стороны обязались содействовать реформированию ООН для поддержания международного мира и безопасности.

2. Энергетическая безопасность. Три страны планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов для удовлетворения потребностей всех стран мира.

3. Международное правосудие и иммунитет должностных лиц. Три главы государств признали, что уважение иммунитета государственных должностных лиц имеет первостепенное значение. Международный уголовный суд (МУС) и другие подобные институты не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

4. Ядерная безопасность. Три главы государств подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя начинать. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

По оценкам народных депутатов, такое коммюнике особенно ни о чем, однако сам факт его принятия играет на руку российской пропаганде в раскручивании мифа о новой Ялте, ведь это все-таки декларация трех сторон.

Пункт о МУС потенциально опасен для Украины.

– Там содержится критика Международного уголовного суда. Россиянам удалось протащить эту критику с согласия Трампа, который тоже в этом заинтересован. Это плохо для Украины, ведь подрывает легитимность решений МУС относительно ордера на арест Путина, – говорит Мережко.

А вот пункт о ядерной безопасности, по словам нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды, напротив, на пользу Украине.

– Там прозвучала очень важная фраза Си Цзиньпина о том, что он считает использование ядерного оружия вообще неприемлемым. Эта его позиция была известна довольно давно, но в данном случае это публичное заявление, более того, такая позиция была записана в итоговом коммюнике. Для нас это многое меняет, ведь Байден в своих мемуарах писал, что ограничивал поставки помощи Украине из-за опасений применения Россией ядерного оружия.

В тот момент, когда Си Цзиньпин четко и жестко запретил применение ядерного оружия, у нас таких опасений уже нет. Соответственно, для Украины открывается большая возможность сотрудничать с Европой и говорить о том, чтобы не бояться передавать Украине оружие, не бояться дополнительных мер, потому что Россия не будет применять ядерное оружие. Это открывает перед нами много возможностей, – подчеркивает Дунда в комментарии "Телеграфу".

Олег Дунда

Призрак безопасности

Но самое интересное происходило уже после официального завершения саммита АТЭС. Китайская сторона утверждала, что во время мероприятия не будет обсуждаться война в Украине, однако, судя по последующим событиям, украинскому вопросу все же уделили время. Что само по себе не очень хорошо.

– Это было нарушением основного принципа отношений с США – ничего об Украине без Украины. Песков заявлял, что якобы обсуждение Украины было. Хотя Трамп это не подтвердил, но и не опроверг, – говорит Мережко.

Так, по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, состоявшейся 19 ноября, спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер заявил, что Россия вроде бы согласилась на гарантии безопасности для Украины по механизму 5-й статьи НАТО (хотя позднее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг это).

Позже Владимир Зеленский признался, что не очень уверен, одинаково ли США и Украина понимают механизм применения 5-й статьи НАТО.

"Что партнеры будут делать, даже не "если", а "когда" Россия попытается снова напасть? Это должно быть понятно не только партнерам, но и обществу, инвесторам, которые придут в Украину", – отметил президент.

А после российских ракет в воздушном пространстве Польши , являющейся страной НАТО, и отсутствия жесткой адекватной реакции возникает вопрос, какой вообще может быть защита Украины, которая не в НАТО.

– Это не впервые звучит такая идея, но это чистой воды манипуляция. Потому что таких гарантий вообще в природе не существует и не может существовать. Единственная настоящая гарантия безопасности – ядерное сдерживание. Других гарантий просто нет. И НАТО – это как раз про ядерное сдерживание, потому что НАТО – это ядерное сдерживание, реализованное США. Эти гарантии не могут существовать без НАТО, поэтому абсурдно говорить о каких-либо гарантиях вне механизмов НАТО. Это попытка обмануть Украину, "впарить" нам, чтобы повторился Будапештский меморандум, – подчеркивает Александр Мережко.

– И если внимательно посмотреть, что там было сказано, то это было сказано в виде предположения, что якобы Кушнер считает, что это такая возможность. А все, что они считают возможностью, как правило, имеет очень низкую вероятность реализации. Поэтому я бы не обращал на это внимания с учетом того, что Путин наговорил после саммита, – добавляет Дунда.

– После саммита у нас уже есть цитата Путина о том, что договариваться они не будут. И в этом контексте кто такой Кушнер? Недодипломат? – отмечает Яременко.

Следующим жестким ударом после саммита АТЭС, по информации источников Politico стал разговор Трампа с европейскими чиновниками о целесообразности помощи Украине.

Впрочем, по словам депутатов, это все же не последствия саммита и встречи с Путиным.

– Это развитие внутриполитической ситуации в США. Мы видели на прошлой неделе подготовку Республиканской партии к тому, чтобы сделать украинский вопрос, помощь Украине разведданными заложниками дискуссий, например, о бюджете. Они уже делали это при Байдене, и, очевидно, это продолжение этой линии. Республиканцы уже напрямую связывают согласие голосовать за помощь Украине с отказом демократов от парламентского преследования окружения Трампа, – объясняет Богдан Яременко.

– И эти заявления с обращением к Берлинскому саммиту никакого результата не дали, потому что сразу после выступил Мерц с заявлением о том, что именно они будут решать вопрос обеспечения Украины и будут обеспечивать столько, сколько необходимо. Вообще, с учетом того, что сейчас самое масштабное сотрудничество Украины именно с Европой, а она не присутствовала на саммите, соответственно, никаких обязательств на себя не брала, – резюмировал Олег Дунда.

Как сообщал "Телеграф", Владимир Путин инициировал саммит, стремясь обсудить войну в Украине без участия украинских представителей за столом переговоров.