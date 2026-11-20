Коммунальщики в усиленном режиме ликвидируют последствия

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Восточные и южные области Украины приходят в себя от сильной непогоды, которая накрыла регионы вечером и днем 20 ноября. Во многих городах ветер повалил деревья, оборвал линии электропередач и не только.

"Телеграф" собрал фото и видео последствий непогоды. Заметим, что больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская и Николаевская области.

Последствия непогоды в Украине

Известно, что в Запорожье в Вольнянску ураган повалил сооружения с защитными сетками, а в Херсонской области поваленные деревья перекрыли улицы и повредили имущество. Коммунальщики и спасатели уже ликвидируют последствия. Информация о пострадавших не поступала.

"В Николаеве шквальный ветер валит деревья: повреждены дома, трубы и линии электропередач", — пишут местные каналы.

В Днепропетровской области сильный ветер фиксируют в Кривом Роге и других городах.

Ненастье накрыло и Одесчину, где ветер сломал более 80 деревьев. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, в области сохраняются сильные порывы ветра. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигать 19-24 м/с, а вдоль побережья — до 25-28 м/с.

"К сожалению, уже есть четыре травмированных в результате падения деревьев. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Последствия ненастья в Одесской области

Последствия непогоды в Одесской области

Поваленные деревья в Одесской области

Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в Одесской области

Что прогнозируют синоптики

По данным Укргидрометцентра, 20 ноября шквалы нарыли все регионы, кроме севера. Сила ветра достигала 15-20 м/с, а иногда — до 24 м/с.

"21 ноября в Карпатах, Харьковской, Луганской и Донецкой, ночью и Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях, порывы ветра 15-20 м/с ( І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Погода 21 ноября. Данные: Укргидрометцентр

Похожую информацию публикует портал Ventusky. Однако здесь синоптики прогнозируют, что 21 ноября непогода будет отступать, но порывы ветра будут достигать 14 м/с.

Погода 21 ноября. Данные: Ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Харькове прогнозируют снег и ухудшение погоды.