Столичные ТЭЦ уже не производят электроэнергию, но еще обеспечивают киевлян теплом

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В случае полной остановки ТЭЦ Киев рассчитывает на резервную генерацию. Город наращивает ее мощность до уровня зимней потребности в 1,8–2 гигаватта, но для этого все установки должны заработать вовремя.

Об этом "Телеграфу" рассказал депутат Киевсовета от фракции "Батьківщина", член Временной контрольной комиссии (ВКК) по изучению выполнения плана устойчивости столицы Владимир Слончак. Подробнее читайте в материале "Вода будет даже без света, тепло сохранят: в Киевсовете рассказали, как столица готова к зиме".

Разрушенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 имели суммарную мощность 1,3 гигаватта. Это на 0,5–0,7 гигаватта меньше, чем Киеву требуется зимой. Еще в 2024 году город начал устанавливать газопоршневые установки для питания критической инфраструктуры. Монтаж продолжается до сих пор.

Газопоршневые установки в Киеве начали монтировать в 2024 году для питания критической инфраструктуры Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Привлекаем частных инвесторов: выделяем им земельные участки для распределенной генерации", – сказал собеседник в интервью.

Распределенная генерация позволяет производить электроэнергию на разных площадках, ближе к потребителям. По оценке собеседника, если заработает весь запланированный резерв, у Киева будут хорошие шансы пройти отопительный сезон с мощностью, необходимой городу. Своевременный запуск установок зависит от исполнителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли Киев может остаться без воды в морозы.