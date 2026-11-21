Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в субботу, 21 ноября, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины в объеме от 1,5 до 3 очередей, сообщает "Укрэнерго".

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Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Действуют стабилизационные отключения электроэнергии. Узнать график стабилизационных отключений можно через чат-бот Viber или Telegram.

Винницкая область

Графики отключения света в Винницкой области 21 ноября

Волынская область

Графики отключения света в Волынской области 21 ноября

Днепропетровская область

Графики отключения света в Днепропетровской области 21 ноября

Житомирская область

Графики отключения света в Житомирской области 21 ноября

Закарпатская область

Графики отключения света в Закарпатской области 21 ноября

Запорожская область

Графики отключения света в Запорожской области 21 ноября

Ивано-Франковская область

Графики отключения света в Ивано-Франковской области 21 ноября

Киевская область

Графики отключения света в Киевской области 21 ноября

Кировоградская область

Графики отключения света в Кировоградской области 21 ноября

Львовская область

Графики отключения света во Львовской области 21 ноября

Николаевская область

Графики отключения света в Николаевской области 21 ноября

Одесская область

Полтавская область

Графики отключения света в Полтавской области 21 ноября

Ровенская область

Графики отключения света в Ровенской области 21 ноября

Сумская область

Графики отключения света в Сумской области 21 ноября

Тернопольская область

Просмотреть актуальный график и узнать, какой подчерк принадлежит адрес можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.

Харьковская область

Графики отключения света в Харьковской области 21 ноября

Хмельницкая область

Графики отключения света в Хмельницкой области 21 ноября

Черкасская область

Черновицкая область

Графики отключения света в Черновицкой области 21 ноября

Черниговская область

Графики отключения света в Черниговской области 21 ноября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем отличаются плановые, аварийные и экстренные отключения света в Украине.