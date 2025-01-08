Электроэнергия с газотурбинных станций слишком дорогая для украинцев, — экономист

Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой газотурбинными станциями, ставит под сомнение целесообразность их массового использования в Украине. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в своей колонке на "Цензор.НЕТ". По его словам, в 2024 году было введено в эксплуатацию 835 МВт распределенной газовой генерации — это близко к обещанному властями 1 ГВт.

Кушнирук отмечает, что себестоимость электроэнергии с газопоршневых установок может достигать 20-30 грн за кВт-ч, что делает ее слишком дорогой для бизнеса и населения. "Такую электроэнергию в Украине просто никто не сможет оплачивать", — отметил он.

Экономист отметил, что газотурбинные станции могут быть эффективными только в условиях пиковой нагрузки или в случае критического дефицита электроэнергии, например, во время блэкаутов. В то же втремя в обычных условиях они являются экономически невыгодными и не способны конкурировать по себестоимости с другими видами генерации, такими как угольные станции, солнечные электростанции или АЭС.

Кушнирук также предостерегает, что после завершения войны и стабилизации энергосистемы эти газотурбинные станции, вероятно, будут использоваться лишь несколько часов в сутки, что усложнит их окупаемость. Если же государство возьмет на себя обязательства гарантировать возврат инвестиций, это приведет к значительной тарифной нагрузке на экономику.

"Нужно остановить истерию вокруг строительства газовых установок и начать стратегически мыслить относительно их роли как в период войны, так и в послевоенной структуре энергетического сектора Украины", — подытожил Борис Кушнирук.