Фонд гарантирования вкладов может превратиться в неконтролируемую структуру, которая будет представлять угрозу коммерческим банкам, — эксперты

Законопроект 13007 открывает немало возможностей для узаконенного лишения граждан их средств

В последний четверг февраля на YouTube-канале Ukraine Economic Outlook состоялась прямая трансляция KUKHAR DISCUSSION COURT, посвященная обсуждению законопроекта №13007, который представил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Целью законопроекта является регулирование деятельности Фонда гарантирования вкладов клиентов украинских банков, в частности Национального банка, а также других финансовых компаний.

Эксперты отметили общественную важность обсуждения законопроекта, ведь все граждане Украины являются вкладчиками украинских банков: "Тема действительно касается всех, и риск в том, что законопроект предусматривает изъятие значительной части информации о деятельности Фонда гарантирования вкладов из публичного доступа. Следовательно, перед принятием законопроект требует существенной доработки, чтобі сбалансировать интересы всех сторон процесса", — отметил Юлиан Хорунжий, юрист и специалист по банковскому праву Ario Law Firm. Законопроект предусматривает существенное расширение полномочий Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В то же время документ уменьшает механизмы контроля за деятельностью Фонда, что создает серьезные риски для финансовой системы страны.

Большинство экспертов также отметили фактическую зависимость ФГВФЛ от Нацбанка и коррупционные угрозы законопроекта 13007.

"Этот законопроект закрепляет полную монополию ФГВФЛ на распоряжение активами ликвидированных банков без какого-либо реального контроля, – объясняет юрист Юлиан Хорунжий. — Фонд фактически становится закрытой системой, в которой решения принимаются в интересах узкого круга лиц без должного общественного надзора".

Верховный Суд уже признавал зависимость ФГВФЛ от Национального банка Украины. Это подвергает сомнению его независимость, ведь три из пяти членов административного совета Фонда назначаются Нацбанком, отмечалось в ходе дискуссии. Принятие законопроекта не только не исправляет эту проблему, но и усугубляет централизацию управления Фондом, что может стать основой для коррупционных злоупотреблений, считают эксперты.

Также законопроект 13007, по словам экспертов, устанавливает ограничение доступа к информации и открывает путь к непрозрачной распродаже активов банков, которые ликвидируются.

Одной из наиболее опасных норм законопроекта является ограничение доступа к информации относительно управления активами ликвидированных банков. В частности, документ предусматривает засекречивание данных о:

Стоимости активов банков, подлежащих ликвидации;

Оценке имущества, передаваемого на продажу;

Механизмах и процедурах распределения активов среди вкладчиков и кредиторов.

Это означает, что общество, кредиторы и вкладчики не смогут отслеживать, по какой цене продается имущество разорившихся банков и кто является покупателями этих активов. Такой уровень закрытости создает идеальные условия для манипуляций и коррупционных схем, считает экс-глава налогового комитета Верховной Рады народный депутат Нина Южанина.

Выводы: попытка закрепления полной бесконтрольности

Законопроект №13007 не обеспечивает большей прозрачности или эффективности работы ФГВФЛ, а лишь закрепляет его абсолютную власть над активами ликвидированных банков. Отсутствие механизмов общественного контроля и ограничение доступа к информации могут привести к масштабным финансовым злоупотреблениям и потере доверия к системе гарантирования вкладов.

"Если этот закон примут, мы получим неконтролируемую структуру, которая может распоряжаться миллиардными активами по собственному усмотрению, без должной подотчетности обществу", – предостерегает экономист Михаил Кухар.

В условиях экономической нестабильности и войны Украина не может позволить себе принятие решений, еще более усложняющих доступ к правосудию и создающих угрозы для финансовой системы страны. Законодателям следует пересмотреть эти нормы, чтобы обеспечить реальную прозрачность и контроль за деятельностью ФГВФЛ, считает эксперт.

Законопроект №13007 также лишает граждан возможности защиты, считают эксперты.

Одним из наиболее проблемных положений законопроекта является сокращение срока подачи исков против решений ФГВФЛ до 30 дней. До этого момента у кредиторов и вкладчиков было три года на обжалование неправомерных действий Фонда.

"Тридцатидневный срок необоснованно мал и значительно затрудняет доступ к правосудию для пострадавших вкладчиков, — объясняет адвокат Дмитрий Касьяненко. — Сбор доказательств, анализ финансовых документов, подготовка юридических материалов – это сложный процесс, который невозможно осуществить в столь короткий срок. Фактически это означает, что большинство граждан просто потеряют возможность защитить свои права в суде".

Особенно опасна ситуация, когда вкладчики и кредиторы могут даже не знать о нарушении их прав в момент принятия решения ФГВФЛ. Сокращение сроков обжалования вместе с ограничением доступа к информации делает невозможным их эффективную реакцию.

Законопроект 13007 предусматривает конфискацию средств кредиторов, которые могут стать собственностью ФГВФЛ, даже если у попавшего под санацию банка достаточно средств, чтобы с ними рассчитаться.

Если кредитор не успевает подать заявление на возврат средств в указанный срок, они перестают быть его собственностью и становятся финансовым ресурсом ФГВФЛ.

Юрист Юлиан Хорунжий отмечает: "Это фактически означает конфискацию средств без судебного решения. Государство лишает вкладчиков их активов только потому, что они не успели своевременно оформить документы. Такой подход противоречит как нормам украинского законодательства, так и европейской практике защиты прав собственности".

Законопроект также предусматривает, что акционеры ликвидируемых банков должны явиться для получения остаточных активов в определенный Фондом срок. Если этого не произойдет, активы становятся собственностью ФГВФЛ.

"Такая схема является откровенным механизмом принудительного отчуждения имущества без должного юридического процесса", – отмечают эксперты. "В случае принятия этих норм Фонд получит полный контроль над ликвидируемыми активами банков и сможет распоряжаться ими по собственному усмотрению", — сказал Юлиан Хорунжий.

В конце концов эксперты пришли к выводу, что законопроект 13007 открывает немало возможностей для узаконенного лишения граждан их средств.

Он не только ограничивает возможности вкладчиков и кредиторов оспаривать решение ФГВФЛ, но и создает опасный прецедент автоматического изъятия средств. Отсутствие механизмов судебной защиты, короткие сроки обращений и закрытость информации об активах ликвидированных банков может привести к массовым финансовым злоупотреблениям.

"Если законопроект будет принят в текущей редакции, вкладчики, кредиторы и акционеры потеряют любые гарантии защиты своих прав", — заключает юрист Юлиан Хорунжий.

Такие изменения представляют угрозу не только для отдельных граждан, но и для финансовой стабильности страны. Условия, ставящие вкладчиков в беззащитное положение, могут снизить доверие к банковской системе и привести к экономическим потрясениям в будущем, считают эксперты.