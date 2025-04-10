Будет до +20 °С. Когда украинцам ждать тепла в апреле

В начале апреля погодные условия были аномальными

В Украине уже несколько дней наблюдается аномально холодная погода, с заморозками и снегом в некоторых областях. Местами были установлены суточные рекорды холода, а в Ужгороде температура воздуха опускалась до -7,5 °С, что стало самым низким показателем в апреле за последние 110 лет! В высокогорной части Карпат морозы достигали -12…-18 °С, а толщина снежного покрова значительно выросла.

Как рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в начале второй декады апреля холодная погода еще задержится на территории Украины, но температура уже начнет повышаться, начиная с западных областей. Приблизительно с 13 – 14 апреля путем изменения синоптических условий над большей частью Европы к нам начнет поступать более теплая воздушная масса с юго-запада (со стороны Балканского полуострова и Средиземного моря).

Каждый день будет теплее во всех регионах страны. Ночные заморозки по итогам полностью отступят уже после 15 апреля, а своего максимума температура воздуха достигнет в период с 17 по 20 апреля включительно.

Самые сложные погодные условия сложатся 11 апреля в южных областях Украины. Здесь под влиянием активного циклона ночью и первой половине дня пройдут значительные осадки преимущественно в виде снега, местами с дождем. Кроме того, ожидается усиление ветра в порывах до 15-22 м/с и налипание мокрого снега. На дорогах будет гололед, а дальность видимости во время снегопада может снижаться до нескольких сотен метров. Кроме того, в этот же день неустойчивая погода со снегом и дождем ожидается в западных регионах, однако, интенсивность осадков здесь будет заметно ниже. Также сформируется временный снежный покров высотой примерно 3 – 15 см.

На карте для наглядности показан ожидаемый циклон над югом Украины утром 11 апреля, а также интенсивность и вид осадков (фиолетовый цвет – снег, зеленый и красный – дождь) в его пределах.

Постепенно, начиная с 12 апреля, по всей Украине произойдет стабилизация погоды, а также ослабление/прекращение осадков и только в Крыму, а также в Приазовье еще в течение 12 – 13 апреля будут идти небольшие дожди, временами с мокрым снегом.

Температура воздуха 11 апреля в ночное время будет составлять до +2 °С, в Карпатах и ​​на северо-западе Украины -4…-8 °С; днем +2...+7°С, в Карпатах и ​​местами в южных областях около 0°С. В течение 12 – 13 апреля ночью температура воздуха ожидается в пределах -4…+2°С, днем ​​+7…+14°С, а последующие дни продолжится рост температуры в ночное время до 0…+6°С, днем ​​до +10…+18°С. Самые высокие показатели прогнозируются с 17 по 20 апреля: ночью +2…+10 °С, днем ​​+17…+23 °С. Таким образом, к концу второй декады месяца погодные условия уже будут соответствовать климатической норме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, закончатся ли зимние погодные "сюрпризы" в мае.