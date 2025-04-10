Совместите работу с отдыхом: для пенсионеров на Троещине открыли выгодную вакансию

Оплата труда производится по договоренности

Украинские пенсионеры всегда находят способ оставаться активными и самодостаточными, не теряя желания работать. Для тех, кто ищет стабильную и легкую работу по комфортным условиям, предлагают вакансию консьержа в Киеве, на Троещине.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Автор обещает договорную оплату и удобные условия.

Вакансия идеально подходит для пенсионеров, желающих работать неполный рабочий день.

Что нужно делать консьержу

Обеспечивать порядок в подъезде — отвечать за чистоту и порядок в общих помещениях дома, в том числе в коридорах, лестницах и других зонах.

Здороваться с гостями и жителями — встречать людей, предоставлять им информацию о правилах дома, коммунальных услугах, а также организовывать доступ к дому или квартире при необходимости.

Контролировать почтовые ящики — следить за правильной доставкой почты и корреспонденции жителям, а также проверять наличие почты в ящиках.

Проверять техническое состояние дома — контролировать состояние технических систем в общих зонах: освещение, лифты, водоснабжение и т.д.

Оказывать помощь жильцам — в случае необходимости помогать жильцам в решении бытовых вопросов или запросов, возникающих в процессе их пребывания в доме.

Место работы находится в Деснянском районе Киева по адресу:

проспект Червоной Калины, 26Б.

Следует заметить, что это неполная занятость на вахтенном методе с графиком "сутки через двое". Такой формат позволяет совмещать работу с другими делами или обязанностями.

Зарплата в этой должности варьируется от 400 до 4 000 грн в месяц. Это договорная сумма, следовательно, оплата может быть согласована индивидуально в зависимости от вашей квалификации, опыта и частоты выполнения обязанностей.

Условия работы

Вы будете работать в утепленном доме с современными условиями. В наличии стеклопакеты, поддерживающие оптимальную температуру в помещении в любое время года.

Для удобства вас ждет телевизор и чайник. Кроме того, есть доступ к воде и другим необходимым удобствам.

Для пенсионеров, которые ищут дополнительный заработок, такая форма занятости может быть привлекательна благодаря возможности совмещать работу с другими делами и иметь стабильный доход.

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