"Ездить верхом на тигре крайне опасно": что пишут в Китае о тарифной войне с США

В отношении Трампа миру стоит быть уверенными только в одном — в его неопределенности

То, как президент США Дональд Трамп манипулировал рынком, введя и приостановив пошлины на товары, подорвала доверие всего мира к США. Китай, против которого вводились самые большие пошлины, не поддался на давление, на что Трамп ответил повышение тарифов до 125%.

Но Пекин все равно намерен "поставить США на место, чего бы это ни стоило". Об этом пишет Beijing Daily в Tencent.

Отмечается, что в отношении Трампа миру стоит быть уверенными только в одном — в его неопределенности. Ведь Трамп, вероятно, ищет выход ситуации, которую сам создал и понес убытки. После приостановления "взаимных" пошлин против 75 стран на 90 дней и сохранения на этот период взаимной пошлину в размере 10%, рынок вздохнул с облегчением. Однако Трамп объяснил это тем, что "люди немного нервничают", но никак не обвалом рынка.

Издание отмечает, что США — "это колосс на глиняных ножках". Ущерб экономики от такого разворота на 180 градусов весьма существенный, но еще большим является подрыв доверия к США.

Но, как пишет Beijing Daily, китайско-американская тарифная и торговая война продолжается. И размер тарифов может не иметь большого значения, ведь, будь-то 104% или 125%, при таких цифрах продолжать внешнюю торговлю не имеет смысла. Но по мнению китайского издания, Китай должен твердо противостоять США.

И поднятие Китаем пошлин в ответ на 50% до 84% было неожиданным для Вашингтона. Более того, при таком темпе вероятность соглашения между странами не выглядит близкой к реальности, хотя "дверь для переговоров всегда открыта".

Сами же китайцы настроены весьма воинственно и негативно. Ведь в Tencent они пишут:

Ездить верхом на тигре крайне опасно.

Пока Китай продолжает развиваться, такого рода конфронтации между КНР и США неизбежны.

Это психологический трюк Трампа — теперь тарифы в 10% выглядят не так страшно, и все с этим смирятся. Штаты полностью превратились в разрушителя глобального порядка и больше не могут вносить ценный вклад в развитие мира. С этого момента США и КНР поменялись статусами.

Конечная цель Трампа — Китай. Остальные играют лишь второстепенные роли. Он использует любые средства, чтобы разрушить КНР.

Просто Трамп любит торговать акциями.

Прежде чем Штаты потеряют свою гегемонию, произойдет война между Китаем и США. Эта не будет войной с применением военной силы, а экономической игрой. Лучшим примером этого является тарифный шантаж Трампа, который выглядит жестоким снаружи, но слабым внутри. Китай имеет большую численность населения, перспективы развития и промышленную базу. Если мы не будем вести бизнес со Штатами, мы можем вести его с другими странами. Мы должны отказаться от любых иллюзий о компромиссе в китайско-американских отношениях.

Если сейчас в Тайваньском проливе начнется война с США, я готов внести свой вклад, даже если погибну! Просто, чтобы победить Америку и сделать Китай мировым лидером.

Напомним, эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra специально для "Телеграфа" Антон Ганоцкий рассказал о том, что торговая война США и КНР грозит экономическим кризисом всему миру.