Украина готовится к выборам? У Зеленского сделали важное заявление

Офис президента работает над приближением мира

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг слухи о подготовке к выборам, которые якобы планируют провести летом 2025, после достижения перемирия. Информация статьи The Economist не соответствует действительности.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera. По словам Ермака, разговаривать о выборах и подготовке к ним в разгар войны неуместно.

"Абсолютная чушь. Невозможно планировать выборы, пока продолжаются боевые действия. Сначала нужно закончить войну, а потом уже голосовать", — подчеркнул чиновник.

Отметим, что The Economist, ссылаясь на украинские правительственные источники, утверждал, что якобы выборы президента в Украине могут пройти летом этого года. А действующий президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок.

Источник говорил, что недавно Зеленский якобы созвал совещание, чтобы обсудить выборы президента после заключения перемирия. Как вероятную дату The Economist называет Пасху 20 апреля.

Подчеркиваем, по словам Ермака, эта информация не правдива. Офис президента работает над приближением мира в Украине, а не над подготовкой к выборам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВВС выяснила новые детали по "подготовке" к выборам.