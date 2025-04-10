Один преподаватель – на три предмета. Лишатся ли учителя работы после реформы школы

Школы в прифронтовых областях могут оставаться полупустыми

В июле 2024 года Министерство образования и науки запустило инициативу "Школа офлайн" по возвращению учащихся в классы. Тогда же было заявлено о создании резерва для учителей, если те из-за изменений потеряют работу. Однако вопрос, потеряют ли учителя работу – остается открытым.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин. Он объяснил, что это было предложение МОН, поэтому нельзя точно сказать, как они это видят.

Больше об этом читайте в публикации: "Образовательная революция или катастрофа? Что будет с украинскими школами, если Рада примет громкие законопроекты".

По его мнению, это больше касается учителей, которые могут пострадать из-за оттока детей — внутренней миграции или выезда за границу.

— Школы действительно могут оставаться полупустыми, особенно в прифронтовых областях, и в таком случае МОН будет искать решение, если количество учеников будет недостаточным для обеспечения полной нагрузки учителей. По моему мнению, сокращений не будет, ведь в сельской местности около 35% учителей преподают сразу три предмета. Это неравномерное распределение, – делится мнением Колебошин.

Он добавил, что филологов обычно хватает, а вот естественников, информатиков и преподавателей иностранных языков — нет. В начальной школе ничего не изменится, независимо от того, какой закон примут парламентарии.

Напомним, ранее нардеп объяснил "Телеграфу", для каких школ сделают исключение и не будут реформировать.