В Киевской области ГБР разоблачило банду "оборотней в погонах", но почему-то молчит об этом

Полковник полиции считает, что испугались общественного резонанса

Государственное бюро расследований задержало полицейских из Бучанского районного управления полиции и Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. При этом официально об этом не сообщалось.

Правоохранителей подозревают в причастности к созданию преступной группировки, занимавшейся системным вымогательством с наркозависимых. Об этом написал в Facebook командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов полковник полиции Сергей Лукашов.

Кто был участником преступной группировки

По его данным, старший оперуполномоченный УКР ГУНП в Киевской области Колодий В.В. пользуясь служебным положением, привлек к реализации преступного плана целый ряд работников полиции. В качестве второго организатора в публикации упоминается Ситюк Р.М. без указания должности. Согласно декларации о доходах в 2023 году он работал старшим оперуполномоченным УКР ГУНП в Киевской области.

В состав преступной группировки вошли, в частности:

Андрей Терещенко — и.о. заместителя начальника отдела полиции №1 (г. Вишневое) Бучанского РУП

Владислав Татаренко — оперуполномоченный Бучанского РУП

Шокир Филипченко — оперуполномоченный криминальной полиции Бучанского РУП

Ярослав Величко — заместитель начальника сектора криминальной полиции отдела №1 (г. Вишневое)

Дмитрий Даниленко — оперуполномоченный сектора криминальной полиции отдела №1

Андрей Галкин — старший оперуполномоченный ОПВ УКР ГУНП.

Чем занималась банда стражей порядка

Лукашов сообщил, что с сентября 2024 года по март 2025 года на территории Киевской области действовала преступная организация, созданная работниками полиции. Ее участники совершили ряд тяжких преступлений, в частности:

систематическое превышение власти с применением насилия

незаконные задержания и лишение свободы

вымогательство и получение неправомерной выгоды должностными лицами.

Полковник полиции отмечает, что по делу уже набралось около полутора десятков эпизодов. Среди прочего правоохранители незаконно задерживали людей с наркотической зависимостью и требовали у них деньги за "непривлечение к уголовной ответственности". За последние полгода от подобных действий пострадали 15 наркозависимых.

Суд избирает меры пресечения

9 апреля 2025 Печерский районный суд Киева уже отправил Колодия В.В. и Ситюка Р.М. под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом, а еще троих: Татаренко, Терещенко и Горностая – под ночной домашний арест (ограничения действуют с 22:00 до 06:00) 10 апреля суд должен рассмотреть вопрос избрания меры пресечения в отношении других подозреваемых: Даниленко, Величко, Филипченко и Галкина.

В Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции уже подтвердили информацию, не называя фамилий, и сообщили о проведении обысков у фигурантов.

Хотят замять дело?

В то же время, Сергей Лукашов считает реальными организаторами этой схемы заместителя начальника полиции Киевщины полковника полиции Ростислава Горбача и начальника управления уголовного розыска области полковника Андрея Кравчука.

"28 февраля Андрей Кравчук был вызван в ГБР повесткой как подозреваемый для получения подозрения, потому что часть оперативных работников дала на него обличительные показания. Начальник полиции Киевщины Щадило испугался общественного резонанса и начал пытаться замять это дело. Кравчуку и Горбачу был изменен процессуальный статус с подозреваемых на свидетелей", – говорится в публикации.

Лукашов также отмечает, что нет никакого пресс-релиза от ГБР и прокуратуры о задержании оборотней в погонах, что подтверждает информацию о попытках скрыть от общественности этот факт. Стоит отметить, что сообщение Департамента внутренней безопасности НП было опубликовано через два часа после поста Лукашова.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили преступную группировку в земельной и бюджетной сфере. Туда входили городские депутаты и чиновники.