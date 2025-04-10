Реформа школы забуксует? Автор закона назвал серьезную проблему

Воплощение законопроекта №13120 в жизнь потребует серьезных средств

Реализация законопроекта №13120, предусматривающего отмену привычной системы школ I-III степеней, потребует значительных инвестиций. А если будет происходить перераспределение учителей, они будут работать в других заведениях.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, один из авторов закона Сергей Колебошин. Он объяснил, что законопроект направлен не на экономию, а на увеличение расходов и инвестиций.

Больше об этом читайте в публикации: "Образовательная революция или катастрофа? Что будет с украинскими школами, если Рада примет громкие законопроекты".

— Если законопроект станет законом, то это потребует больше средств, поскольку распределение учащихся на профильные группы увеличит финансирование, в частности, на образовательную субвенцию. Мы будем предлагать это к проекту бюджета на 2026-2027 годы. Я знаю, что и Кабмин осознае́т это, — говорит нардеп.

По его словам, государство должно в разы увеличить количество школьных автобусов, которые будут подвозить детей в создаваемые гимназии (5-9 классы) и лицеи (5-9 и 10-12 классы), ведь без этого реформа не будет иметь смысла.

— Детям из сельских районов придется обеспечить удобный подвоз, а не заставлять их жить в интернатах или преодолевать большие расстояния. Без серьезных инвестиций в транспорт это просто не сработает, и реформа не будет воспринята ни родителями, ни общинами, — подытожил нардеп.

Напомним, "Телеграф" неоднократно писал, что зарплаты педагогов не соответствуют законодательству.