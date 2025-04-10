Совершенно фантастическая цифра. Экономист посчитал стоимость iPhone "made in USA"

Быстро восстановить альтернативное производство iPhone в США невозможно

Драконовские пошлины Дональда Трампа, наложенные на Пекин, бьют по экономике Китая и самих США. Они делают торговлю между двумя странами практически невозможной и приведут к тому, пострадает конечный потребитель в самих Соединенных Штатах.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, сколько будет стоить мобильный iPhone в случае действия 100-процентной пошлины против товаров, произведенных в Китае.

Экономист рассказал, что общий товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами составляет 800 млрд долларов в год. При этом у Америки отрицательное торговое сальто: она покупает у Китая больше, чем продает.

— У большого сегмента китайских товаров нет аналогов на рынке США, потому что Китай из-за довольно низкой себестоимости товаров потеснил конкурентов. И налаживание альтернативных направлений поставок товаров в случае полного прекращения торговли с Китаем потребует времени и денег, — говорит эксперт.

По его словам, если речь идет о безальтернативных товарных позициях, то рядовой американец вынужден будет покупать этот товар вдвое дороже.

— Готов ли он это делать — вопрос. Но на американском рынке может возникнуть дефицит ряда товарных позиций. Если оценивать общие тенденции, то 105% таможенных ограничений — по сути, запретительный тариф, полностью прекращающий товарные отношения между этими двумя крупными экономиками, — отмечает член Экономического дискуссионного клуба.

По его мнению, подобные вещи будут сильно провоцировать инфляцию. Потому что если бы не было параллельно торговой войны со всем миром, какие-то страны попытались бы заместить на американском рынке китайские товары своей продукцией, которая по импорту ушла бы в Америку, однако есть определенные сложности.

— Создать альтернативные производства? На сегодняшний момент iPhone последней модели стоит в США 1900 долларов. После введения этих пошлин он, грубо, будет стоить более 3 000. Представили себе цифру? Четко следует понимать, что быстро возобновить альтернативное производство высокотехнологичной продукции (а iPhone собирают в основном в Китае) в Соединенных Штатах невозможно, — говорит Олег Пендзин.

Он пояснил, что, прежде всего, нужны капиталовложения для создания предприятий. Во-вторых, наработка новых направлений поставки, потому что в Китае не только собирают айфоны, но и производят блоки, поэтому нужно искать и их производства. А еще — готовить персонал.

— И самое главное: средняя зарплата в США — 5 000 долларов в месяц. Ну, с точки зрения их налогов, коммуналки — это небольшие цифры, но тем не менее — пять тысяч. Средняя заработная плата в Китае — 1000 долларов в месяц. Средняя зарплата в странах Юго-Восточной Азии, которые готовят блоки, в частности, Вьетнам, Камбоджа — от 380 до 750 долларов в месяц. Считайте, во сколько раз нормо-час американского работника дороже китайского или Юго-Восточной Азии, — говорит экономист.

По его словам, китаец и условный вьетнамец могут работать 12 часов.

— Там нет законодательства о труде, профсоюзов, активно защищающих интересы трудящихся. То есть, 12 часов работы на рабочем месте, оставаться ночевать на предприятии, потому что долго ехать домой и обратно — для Китая это нормальное явление.

Вы представляете, чтобы американец работал в таких условиях? Профсоюзы мгновенно засудят такого работодателя. То есть, кроме сумасшедших капиталовложений, еще нужно считать, сколько будет стоить с точки зрения оплаты труда этот iPhone. Мы посчитали стоимость айфона, который будет "заходить" из Китая при том таможенном оформлении. А теперь представьте, сколько будет стоить iPhone, который будет состоять в Америке. Это будет совершенно фантастическая цифра! — подытожил Олег Пендин.

Напомним, "Телеграф" писал, что Apple эвакуировала полтора миллиона смартфонов из Индии, и объяснял, подорожали ли iPhone в Украине.