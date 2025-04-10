Сыну друга Путина подарили целый вид спорта в России

В сети лишь посмеялись над этим назначением

Сборная России по хоккею проведет турне в мае. Главным тренером команды станет Роман Ротенберг, сын российского олигарха Бориса Ротенберга. Роман известен своими абсурдными заявлениями и неудачами на посту главного тренера ХК СКА (Санкт-Петербург).

Об этом сообщает "Матч ТВ". По информации источника, в 2025 году сборная РФ проведет два матча в Тольятти, а также сыграет со сборной Беларуси в Минске и в Астане в рамках турнира со сборной Казахстана перед чемпионатом мира.

"Главным тренером сборной России станет Роман Ротенберг, его помощники могут быть другими, чем были у него в этом сезоне КХЛ. Костяк сборной России составят игроки ЦСКА и СКА. Капитаном будет Сергей Плотников", – сообщил источник.

В сети восприняли эту новость со смехом. Один из пользователей пошутил, что Борис подарил сыну целый вид спорта в России. Дело в том, что Роман также является первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР). Отпрыск олигарха в 2022 году фактически без тренерского опыта получил работу в проекте "Газпрома" — СКА, а теперь и должность в сборной РФ. Добавим, что несмотря на газпромовские деньги, Ротенберг-младший никак не может добиться успеха в СКА. Под его руководством клуб недавно вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ.

Справка: Борис Ротенберг — российский предприниматель. Известен тем, что ходил в одну секцию по самбо вместе со своим братом Аркадием и президентом РФ Владимиром Путиным. Из-за поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину находится под персональными международными санкциями.

Ранее сообщалось, что сборную РФ не пустят на чемпионат мира-2026 по хоккею. К слову, Международная федерация хоккея (IIHF) официально продлила отстранение сборных России и Беларуси от всех турниров до конца сезона 2024/25 года.