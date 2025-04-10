ЕС нужно ускорить поставки вооружений в Украину — депутат Европарламента

Украине оказали достаточную поддержку, чтобы она не проиграла войну

ЕС оказал недостаточную поддержку Украине. Сейчас европейским странам необходимо не только развивать собственный ВПК, но больше инвестировать в украинскую оборонную промышленность, ускорить поставки вооружений, а также изъять российские замороженные активы и передать их Украине, в том числе для закупки оружия.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Нидерландов и представитель партии Volt Райниер фон Ланшот.

"Мы оказали Украине достаточную поддержку, чтобы она не проиграла войну, но и явно недостаточную, чтобы она победила. И это огромная ошибка… Есть несколько вещей, которые я пытаюсь продвигать в Европейском парламенте. Первое — это больше прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Для меня это очень важно, потому что я думаю, что это будет иметь существенный прямой эффект, который значительно укрепит позиции Украины. И нам не обязательно тратить на это много денег, потому что мы можем использовать замороженные российские активы", — отметил политик.

"Когда я был в Украине в апреле 2024 года, я пытался настаивать на полном использовании всех замороженных российских активов и передаче их непосредственно Украине. Это 300 миллиардов евро. Это может стать решающим фактором, потому что это больше, чем все, что было предоставлено до сих пор. Так что речь идет о прямых инвестициях в украинскую оборонную промышленность. А, во-вторых, об изъятии российских активов и передаче их Украине. И, в-третьих, об ускорении (поставок Украине вооружения, — ред.), потому что мы должны быть быстрее", — резюмировал европарламентарий.

Ранее депутат Европейского парламента, эксголовнокомандующий Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас заявил, что ЕС не выполняет свою часть и призвал призывать увеличить военную помощь Украине. По его мнению, Европейский Союз не выполняет свою часть в вопросах военной поддержки Украины, ни в вопросе финансирования такой помощи, ни в ее количестве, ни в скорости ее оказания, которое должно быть изменено.