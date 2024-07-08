Не все это знают: что означает название больницы "Охматдет" и как правильно пишется

Медицинское учреждение имеет давнюю историю

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты ударили по больнице "Охматдет" в Киеве. Она является самой большой детской больницей в Украине.

Далеко не все знают, что означает название этого медицинского учреждения. "Охматдет" является сокращением от "охрана материнства и детства". Полное название заведения — Национальная детская специализированная больница "Охматдет".

Как известно, история этой больницы началась в 1894 году, когда на средства предпринимателя и мецената Николая Терещенко в Киеве открыли Киевскую безвозмездную Цесаревича Николая больницу для чернорабочих и малоимущих людей. После революционных событий 1917 года в больнице разместили роддом на 30 коек, консультацию для матерей и беременных женщин. С тех пор медицинское учреждение начало специализироваться на лечении детей.

Напомним, Служба безопасности Украины установила, какой именно ракетой россияне ударили по детской больнице "Охматдет". По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. Эта атака квалифицирована как военное преступление, по данному факту возбуждено уголовное производство.