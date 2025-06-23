Ветры принесут еще дождь? Какой будет погода в Киеве в начале недели

Синоптики прогнозируют Киеву переменную облачность, местами дожди и, возможно, ветры

Погода в Киеве сейчас немного облачная, но теплая. В течение 23-25 июня синоптики прогнозируют почти такую же синоптическую ситуацию, но местами еще ожидаются дожди и, вероятно, сильные ветры.

Температура днем в течение понедельника-среды только будет расти и может зафиксироваться около +24 градусов, как сообщили в "Meteofor". Хотя в "Pogoda.meta" сообщили, что показатели не превысят +22 градуса.

По прогнозу Meteofor, в течение 23-25 июня в столице будет держаться переменная облачность, хотя местами будет преобладать ясное небо. Во вторник утром будет идти мелкий дождь.

Дневная температура в эти дни будет колебаться в пределах +21…24 градуса. Ночью показатели будут колебаться от +11 до +14 градусов. Ветры будут бушевать ежедневно, и их сила будет достигать свежих-сильных 9-11 м/с.

В то же время в "Pogoda.meta" дали почти идентичный прогноз по погоде в Киеве. В понедельник-среду предполагается переменная облачность, а мелкий дождь будет во вторник днем.

Воздух днем будет прогреваться от +19 до +22 градусов, а ночью остынет до +11…13 градусов. Сила ветра в эти дни не превысит умеренных 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину примчится адская жара до +40 градусов.