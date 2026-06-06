Почти полсотни нарушений. Всплыли интересные подробности о водителе, который спровоцировал ужасное ДТП в Киеве

Мужчина находится под конвоем, он выжил

Водитель Mercedes, влетевший в подземный переход в Киеве, более 39 раз нарушал правила дорожного движения. Только за 2026 год его штрафовали 18 раз.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Известно, что водитель уже был участником аварии в этом году.

Тогда обошлось без пострадавших. Но вечером 5 июня он влетел на большой скорости в подземный переход, в результате чего погибли 4 человека: два копа, 12-летний мальчик и одна женщина.

Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Как выглядит авто, влетевшее в подземку в Киеве. Фото: Нацполиция

"Очень много эмоций и чего хотелось бы еще сказать. Но основное сейчас: штраф 340 грн — это достаточно для того, чтобы нарушитель так не поступил больше в будущем? Во многих странах мира, кроме актуальных к правонарушению штрафов, действуют механизмы, позволяющие реагировать именно на систематическое опасное поведение водителя", — добавил он.

По его словам, этот случай ярко показал, к чему приводят системные нарушения, не имеющие соответствующего наказания. Напомним, что авария произошла на Чоколовском бульваре, на перекрестке с ул. Уманский.

Что известно о водителе Mercedes

Как сообщают местные каналы, водитель, совершивший смертельную аварию, — глава баптистской "Церкви села Подстепное". В сети уже показали его фотографии. Отметим, что официально эту информацию не подтверждали.

"Предварительно его зовут Павел Плешивцев, он 1976 года рождения. Сейчас он в реанимации под охраной полиции", — писали паблики.

Как выглядит водитель, влетевший в подземку в Киеве. Фото: местные каналы

Как выглядит водитель, влетевший в подземку в Киеве? Фото: местные каналы

По данным следствия, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz – житель Херсонщины. Он на скорости не справился с управлением и въехал в подземный переход, где были люди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная блогер Vikunciy погибла в ДТП на трассе "Киев-Одесса". У нее было более 1 млн подписчиков.