Видео под российскую музыку и мажорный отдых. Кто такая блогер Vikunciy, погибшая в ДТП (фото, видео)

Девушке через две недели должно было исполниться 27 лет

Известная блогер Vikunciy, погибшая в ДТП на трассе "Киев-Одесса", имела сотни тысяч подписчиков в сети и тщательно скрывала личную жизнь. Даже мужчину, который в 2024 году сделал предложение, не показывала.

"Телеграф" расскажет, что известен о Виктории и ее карьере. Отметим, что официально полиция не разглашала причины аварии, но по одной из версий водитель не справился с управлением.

Vikunciy — лайф-стайл блогер из Киева. Она публиковала в основном развлекательный контент в Tik Tok и Instagram. Суммарное количество подписчиков в сети достигло почти 1 млн. Правда, в день ДТП, 27 мая, Виктория сообщила, что ее основная страница в Instagram заблокирована. На доступной сейчас контент последний раз публиковался в 2024 году.

По информации "Телеграфа", в 2025 году она отгуляла громкую свадьбу в лакшери комплексе "SunRay" под Днепром. На свадьбе выступила популярная певица Надя Дорофеева.

Кстати, на этой же странице есть пара фото и видео с мужчиной. Доподлинно неизвестно кто он, но блогер тщательно скрывала его личность и даже закрывала лицо смайликами.

Кроме того, если полистать сохраненные сторис, можно найти историю о том, что в 2021 году Виктория имела обострение расстройства пищевого поведения. Причиной ухудшения состояния девушка назвала не только абьюзивные отношения, но и выгорание.

Родилась Виктория 11 июня 1999 года, то есть через две недели ей должно было исполниться 27 лет. Контент, который публиковала блогер, имел развлекательный характер, однако без видео под российскую музыку не обошлось. Кроме того, она была послом бренда LIOR, а также часто отдыхала в Буковеле, дорогих гостиничных комплексах, к примеру Sunray.

Заметим, что также есть данные якобы в авто с блогером была ее помощница, которая тоже погибла. В медиа пишут, что ею может быть Иванна Плевако. Ее сети закрыты.

