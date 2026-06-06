Майже півсотні порушень. Спливли цікаві подробиці про водія, який спричинив жахливу ДТП в Києві

Чоловік перебуває під конвоєм, він вижив

Водій Mercedes, який влетів у підземний перехід у Києві, понад 39 разів порушував правила дорожнього руху. Лише за 2026 рік його штрафували 18 разів.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Відомо, що водій вже був учасником однієї аварії цього року.

Тоді обійшлось без постраждалих. Але ввечері 5 червня він влетів на великій швидкості в підземний перехід, внаслідок чого загинуло 4 людей: два копи, 12-річний хлопчик та одна жінка.

Водій, який спричинив смертельну ДТП в Києві. Фото: Нацполіція

Як виглядає авто, яке влетіло у підземку в Києві. Фото: Нацполіція

"Дуже багато емоцій і чого хотілось би ще сказати. Та основне зараз: штраф 340 грн — це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив більше в майбутньому? У багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія", — додав Білошицький.

За його словами, цей випадок яскраво показав, до чого призводять системні порушення, які не мають відповідного покарання. Нагадаємо, що аварія сталася на Чоколівському бульварі, на перехресті з вул. Уманською.

Що відомо про водія Mercedes

Як повідомляють місцеві канали, водій, який спричинив смертельну аварію, — голова баптистської "Церкви села Підстепове". У мережі вже показали його фото. Зауважимо, що офіційно цю інформацію не підтверджували.

"Попередньо, його звати Павло Плешивцев, він 1976 року народження. Наразі він в реанімації під охороною поліції", — писали пабліки.

Як виглядає водій, який влетів у підземку в Києві. Фото: місцеві канали

Як виглядає водій, який влетів у підземку в Києві. Фото: місцеві канали

За даними слідства, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz — мешканець Херсонщини. Він на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.

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