Лайфхаки на осень: как быстро высушить промокшую обувь после прогулки

С этими лайфхаками мокрая обувь перестанет быть проблемой

Во время осенних прогулок можно попасть под дождь или вступить в лужу и намочить обувь. Если это случилось, нужно как можно быстрее снять кроссовки или ботинки и высушить их. "Телеграф" уже рассказывал, как утеплить обувь в домашних условиях, а сегодня делится лайфхаками, как быстро высушить промокшую обувь.

Как оказалось, есть несколько простых и доступных способов, как быстро высушить обувь, пишет ТСН. Ее даже на батарею ставить не придется, да и не рекомендуют этого делать.

Как быстро высушить промокшую обувь

Напихайте внутрь кроссовок или ботинок сухие салфетки, туалетную бумагу или бумажные полотенца. Меняйте их каждые три часа, пока обувь не станет сухой.

Засуньте в обувь сухое полотенце одним концом, а вторым оберните ее сверху. Ткань быстро впитает влагу и высушит кроссовки или ботинки.

Если под рукой есть электрическая сушка для обуви, используйте ее как можно скорее. Лучше не ставить обувь на батарею, а использовать специальную сушку, она поможет избежать деформации и пересыхания обуви.

Для максимально быстрой сушки обуви можно использовать фен. Направьте поток теплого воздуха на всю поверхность с безопасного расстояния. Очень важно держать фен на некотором расстоянии, чтобы он не повредил любимые ботинки или туфли.

Также для сушки обуви можно использовать кошачий наполнитель, лучше тот, что в гранулах. Насыпьте наполнитель в каждый ботинок и оставьте на ночь, тогда утром получите сухую обувь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, про четыре способа избавиться от неприятного запаха из обуви. Вам понадобятся сода, чай и кое-что еще.