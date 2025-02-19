Россияне пересекли границу на Сумщине? В Украине уже объяснили заявление Путина (карты)

По его словам, армия РФ перешла через границу на Курщине

Российский президент Владимир Путин заявил, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области. Об этом он сообщил в среду, 19 февраля.

"Сегодня ночью бойцы 710-й бригады ВС РФ пересекли границу Курской области и вышли на территорию Украины", – заявил он. Подобные высказывания вкладываются в типичную кремлевскую риторику, которая неоднократно сопровождала информационные операции, направленные на устрашение и дестабилизацию ситуации.

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские Силы обороны продолжают вести операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки противник совершил десять штурмов украинских позиций, нанес 35 авиационных ударов, сбросив 44 управляемых авиабомба, а также провел 502 обстрела, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что на самом деле россияне предприняли лишь попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы на территорию Украины.

"ДРГ уничтожена. Группировок войск РФ, способных осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, подобные попытки захода российских ДРГ происходят часто, но украинские Силы обороны эффективно уничтожают врага.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Воздушные Силы Украины нанесли высокоточный удар по вражескому взводному опорному пункту вблизи села Елизаветовка Курской области.