ЧМ-2025 по биатлону: расписание и результаты гонок
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Ленцерхайд впервые принимает чемпионат мира по биатлону
В среду, 12 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону-2025. Турнир входит в программу Кубка мира сезона 2024/25.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты гонок ЧМ-2025 по биатлону. Турнир состоит из 12 гонок, которые пройдут с 12 по 23 февраля.
Расписание и результаты гонок Чемпионата мира-2025 по биатлону (обновляется)
12.02.25 – 15:30 – Смешанная эстафета
14.02.25 – 16:05 – Спринт 7.5 км, Женщины
15.02.25 – 16:05 – Спринт 10 км, Мужчины
16.02.25 – 13:05 – Гонка преследования 10 км, Женщины
16.02.25 – 16:05 – Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
18.02.25 – 16:05 – Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
19.02.25 – 16:05 – Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
20.02.25 – 17:05 – Одиночная смешанная эстафета
22.02.25 – 13:05 – Эстафета 4х6 км, Женщины
22.02.25 – 16:05 – Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
23.02.25 – 14:45 – Масс-старт 12.5 км, Женщины
23.02.25 – 17:05 – Масс-старт 15 км, Мужчины
Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по биатлону
Мужчины: Дмитрий Подручный, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Денис Насыко.
Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарина Чалык (запасная).
Где смотреть ЧМ-2025 по биатлону
Прямая трансляция всех гонок чемпионата мира по биатлону будет доступна в Украине бесплатно на сайте и телеканале "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".
Ранее сообщалось, что Пидручный трижды принес флаг Украины на цветочную церемонию в Антхольце. Это вызвало истерику в России.