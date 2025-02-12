Ленцерхайд впервые принимает чемпионат мира по биатлону

В среду, 12 февраля, в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону-2025. Турнир входит в программу Кубка мира сезона 2024/25.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты гонок ЧМ-2025 по биатлону. Турнир состоит из 12 гонок, которые пройдут с 12 по 23 февраля.

Расписание и результаты гонок Чемпионата мира-2025 по биатлону (обновляется)

12.02.25 – 15:30 – Смешанная эстафета

14.02.25 – 16:05 – Спринт 7.5 км, Женщины

15.02.25 – 16:05 – Спринт 10 км, Мужчины

16.02.25 – 13:05 – Гонка преследования 10 км, Женщины

16.02.25 – 16:05 – Гонка преследования 12.5 км, Мужчины

18.02.25 – 16:05 – Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

19.02.25 – 16:05 – Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

20.02.25 – 17:05 – Одиночная смешанная эстафета

22.02.25 – 13:05 – Эстафета 4х6 км, Женщины

22.02.25 – 16:05 – Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

23.02.25 – 14:45 – Масс-старт 12.5 км, Женщины

23.02.25 – 17:05 – Масс-старт 15 км, Мужчины

Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по биатлону

Мужчины: Дмитрий Подручный, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк, Артем Тищенко, Антон Дудченко и Денис Насыко.

Женщины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Дарина Чалык (запасная).

Где смотреть ЧМ-2025 по биатлону

Прямая трансляция всех гонок чемпионата мира по биатлону будет доступна в Украине бесплатно на сайте и телеканале "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".

Ранее сообщалось, что Пидручный трижды принес флаг Украины на цветочную церемонию в Антхольце. Это вызвало истерику в России.