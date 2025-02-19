Ракета, что боится дождя и тумана: что известно о Х-59, которую применяют для атак по Украине (фото)

Наносить удары этим типом ракет противник начал еще с 2022 года

В числе ракет, которыми Россия наносит удары по Украине, есть Х-59 или, как ее еще называют, — "Овод". Это управляемые авиационные ракеты, запускаемые с истребителей Су-24 или Су-30. Цели этой ракеты визуально определяются оператором днем ​​и в простых метеорологических условиях. Можно сказать, что тумана и дождя, например, российская ракета попросту боится.

Неоднократно россияне использовали их во время атак по Украине. Также применяют и их модернизированные версии. Наносить удары этим типом ракет противник начал еще с 2022 года, когда началась полномасштабная война в Украине.

Применение ракет Х-59 Россией по Украине

3 апреля 2022 года российские войска нанесли удар ракетой Х-59 по расположенному в селе Константиновка элеватору компании ООО "Баловнянская производственная база". Там в результате начался пожар.

8 и 15 апреля 2022 года, по данным издания Defense Express, для пуска ракеты этого типа по объектам в Полтавской, Кировоградской области и порта Одессы был использован самый современный российский истребитель Су-57.

26 сентября 2022 года ракетой X-59 обстрелян аэропорт Кривого Рога. В результате атаки инфраструктура аэропорта была уничтожена.

21 марта 2023 года россияне атаковали Одесскую область четырьмя ракетами Х-59. В небе над областью 2 вражеских ракеты удалось сбить, еще 2 — попали в трехэтажный дом на территории монастыря в г. Одессе, известно о четырех раненых.

12 марта 2024 года ракета х-59 попала в дом в городе Кривой Рог. Известно о 5 погибших и более 50 пострадавших, из них около 10 детей.

8 апреля 2024 года около 21.00, российские войска нанесли удар этой ракетой по общежитию в Полтавской общине: 1 человек погиб, количество пострадавших-16 человек, из них четверо — дети.

1 февраля 2025 года враг совершил массированную атаку. В частности, россияне запустили 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации.

Отметим, что здесь перечислены далеко не все российские атаки по Украине ракетами Х-59 за время полномасштабной войны. На самом деле их намного больше, и враг нередко использовал данные ракеты в массированных ударах по нашей стране.

Что это за ракеты Х-59 и как их создавали

Х-59 — это советская и российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия.

Эта ракета предназначена для поражения важных наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО, что визуально оказываются оператором в любое время днем ​​в простых метеоусловиях, а также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения.

Разработка управляемой ракеты Х-59 выполнялась МКБ "Радуга". Летно-конструкторские испытания ракет X-59 "Овод" проведены в 1975-1977 годах в Государственном летно-испытательном центре (Ахтубинск).

Испытания были окончены в 1979 году. На вооружение комплекс в составе истребителя-бомбардировщика Су-24М, контейнера управления и двух ракет Х-59 был принят в 1980 году.

Известно, что "Оводом" оснащались одноместные истребители-бомбардировщики Су-17М, такой комплекс получил наименование Су-17М4.

Х-59 в составе Су-17М4 была принята на вооружение в 1982 году, но из-за прекращения серийного выпуска Су-17, основным носителем Х-59 был Су-24М.

Ракета Х-59. Фото: Википедия

Модернизация ракет Х-59

Модификации Х-59 производятся и модернизируются корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", в которую входит МКБ "Радуга".

У ракеты есть несколько модификаций: Х-59М, Х-59МК, Х-59М2, Х-59МК2 и другие.

Х-59 – базовая версия;

Х-59Т – ракета с телевизионно-командной системой наведения;

Х-59М – обновленный вариант Х-59 с более мощной боевой частью, но ограниченной дальностью до 115 километров;

Х-59М2 – вариант с АРЛГСН АРГС-59 и трансляционно командной системой наведения с круглосуточным применением по наземным и надводным целям с известными координатами;

Х-59МК (Х-59А) – противокорабельная ракета, комплексным радиоизмерителем и с активной головкой самонаведения. Дальность пуска – до 285 километров;

Х-59МК2 – разновидность Х-59МК для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами, оснащенная системой управления по БИНС.

К слову, перед началом полномасштабного вторжения в Украину россияне представили еще одну модификацию ракеты – версию Х-59МКМ. Эта ракета оснащена боевой частью и предназначена для поражения наземных неподвижных целей по заранее известным координатам.

Первоначальный вариант с двухступенчатым твердотопливным двигателем (стартовый и маршевый), инерционной системой управления СНАУ-59 и телекомандной "Текон-1" системой наведения с ТГСН "Тубус-2". Двухступенчатая твердотопливная ракетная двигательная установка обеспечивает дальность полета до 45 км.

Технические характеристики Х-59

Длина – 5,7 м;

Размах крыла – 1,3 м;

Диаметр – 0,38 м;

Стартовая масса – Х-59М 930 кг, Х-59МК2 до 900 кг;

Боевая часть – проникающая 320 кг, кассетная 280-283 кг;

Круговое вероятное отклонение – Х-59М 2-3 м, Х-59МК2 – 3-5 м;

Скорость – 900-1050 км/ч;

Минимальная дальность пуска – 10-15 км для Х-59М;

Максимальная дальность пуска – Х-59М — 115 км, Х-59МК2 — 285 км;

Высота пуска – 200-5000 м (для Х-59МК2 – до 11000м).

Носители Х-59

Су-24М,

Су-17М3/22М4,

Су-25,

Су-30,

Су-34,

Су-27СМ,

Су-35,

Су-57,

МиГ-15

Цена ракет Х-59

Стоимость этой ракеты оценивается в 30 млн рублей. Это примерно 329 тысяч долларов. Россияне используют ракеты Х-59 в качестве дешевой альтернативы ценным и дорогим Х-101 и Х-555.

Производятся такие ракеты в основном из российских комплектующих.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Вадима Скибицкого, россияне имеют возможность производить 100-115 ракет оперативно-тактического класса Х-31, Х-59.

ПВО против Х-59

Х-59 – это малая по размеру воздушная цель, по длине фюзеляжа даже меньше Х-101 (4,2 метра и 7,45 метра у Х-101 соответственно). Эти характеристики усложняют ликвидацию Х-59, потому каждое сбитие такой ракеты является результатом блестящей работы военных противовоздушной обороны Украины.

Как сообщает Espreso.tv, россияне пытались также обойти украинскую ПВО, модернизировав Х-101. Примерно с конца ноября 2022 года Силы обороны Украины замечали в обломках ракет устройства Л-504 для отстрела радиолокационных ловушек. Затем на ракеты Х-101 начали устанавливать тепловые ловушки, чтобы отворачивать ракеты от переносных ЗРК на этапе полета.

В 2023 году россияне перешли к новой тактике, совмещая обстрелы ракетами Х-59 с массовыми атаками "шахедов". Относительно небольшая скорость (1000 км/ч) и высота полета ракет (50-300 м) позволяют уничтожать эти ракеты комплексами С-300ПТ/ПС и "Бук-М1", а также истребителями МиГ-29 и Су-27, не говоря уже о NASAMS и Patriot.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракетах Х-22 и Х-32, которыми россияне наносят удары по Украине. Следует подчеркнуть, что атаки такими ракетами привели к множествам трагедий в Украине, поскольку россияне без разбора запускают их, в частности, по мирному населению. Но, в сравнении с другими видами, враг использует их не так часто, как остальные.

Ракета предназначена для поражения авианосцев и авианосных ударных групп посредством ядерной (специальной) или фугасно-кумулятивной (конвенционной) боевой части. Впервые ее испытали в 1963 году, но из-за большого количества технических ошибок испытания затянулись на целых три года.