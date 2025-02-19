В Генштабе рассказали о "наступлении" россиян на Сумскую область: действительно ли оснований для паники нет

Пограничники не фиксировали никаких попыток прорыва границы

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию о прорыве российскими войсками украинской границы из Курской области. Заявления Путина об успешном наступлении российских сил на украинскую территорию оказались очередной пропагандистской выдумкой.

Как Генштаб ВСУ, так и Государственная пограничная служба Украины отрицали факт прорыва границы вражескими подразделениями. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Дмитрий Лиховой.

По данным украинского военного командования, по состоянию на 15:00 19 февраля в Курской области зафиксировали 12 боевых столкновений, из которых 3 еще продолжались на момент сообщения. Одна из отраженных атак произошла около 6 часов утра. Тогда российское подразделение пыталось продвинуться в направлении государственной границы Украины на участке Николаево – Дарьино – Журавко.

"Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют ", — подчеркнул Лиховой в своем сообщении.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также подтвердил "Суспільному", что пограничники не фиксировали никаких попыток прорыва границы со стороны российских войск на участке между Украиной и Курской областью.

Главное управление коммуникаций ВСУ добавило, что в течение последних дней в Курской области враг действительно совершал наступательные действия, но все они были успешно отражены украинскими подразделениями.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с пропагандистами 19 февраля заявил о якобы первом с начала наступления ВСУ прорыве украинской границы российскими войсками в Курской области.

Между тем, Вооруженные Силы Украины продолжают ведение оборонной операции в Курской области, удерживая несколько сотен квадратных километров территории РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин удивил заявлением по Украине. Российский президент сказал, при чьем участии будет проходить переговорный процесс.