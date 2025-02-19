"Трамп живет в мире российской пропаганды": как Украине с этим бороться

Никто не ожидал заявлений с российскими нарративами от американского лидера

Неоднозначные заявления президента США Дональда Трампа с ретрансляцией российских нарративов будут появляться и в дальнейшем. Основная задача государства сейчас — давать ответы на ложные высказывания.

Такое мнение "Телеграфу" выразил политолог Роман Еделев. По его словам, внутри страны Украина российскую пропаганду победила, однако что касается США, в этом случае необходимы другие методы.

— Становится очевидно, что Трамп и часть советников, которых он слушает, живут в мире российской пропаганды. И если прошедшая администрация боролась с российской пропагандой путём ее запрета, то президент Трамп не только с ней бороться не будет, но и будет ретранслировать. Поэтому особое значение приобретает борьба с пропагандой. Времена теплой ванны закончились, это надо понимать, — говорит Еделев.

Основная задача государства сейчас — давать ответы на ложные заявления. Однако для этого, как отмечает собеседник издания, нужен отлаженный механизм, которого пока не существует. Прежде всего, его нет потому что никто не ожидал ретрансляции российских нарративов от президента США. Однако сейчас мы в новой реальности.

— Борьба с пропагандой возможна только одним средством – правдой. Президент Трамп говорит о 350 миллиардах долларов помощи от США. Президент Зеленский называет другую сумму. Истина существует, ее нужно найти. Понятно, что не хочется тратить силы на борьбу не с Россией, а с США. Но таковы теперь условия.

Ретранслировать эту истину могут не украинские власти, а представители демократической партии. То есть здесь вариантов много.

Есть утверждения, которые гораздо сложнее проверить и опровергнуть. Но надо проговорить доводы, ставящие такие утверждения под сомнение. Могут ли россияне разрушить Киев? Наверное, только путём применения ядерного оружия. Конвенционное оружие не может. И нужно объяснить почему. Почему Россия не может "очень быстро" захватить украинские города? Здесь можно было бы продемонстрировать, насколько эффективно Украина использовала американскую помощь для обороны украинских городов, — добавляет Еделев.

Что касается заявлений о якобы рейтинге Владимира Зеленского в 4%, то это, как подчеркнул собеседник издания, российская пропаганда и это понимают все.

— Но это наше понимание основано на том, что мы внутри Украины и украинской политики. Какие контраргументы для Трампа и жителя Техаса? Возможно, пора создать правительство национального единства, если выборы провести невозможно. Потому что новые вызовы ставят под вопрос существование украинского государства, чего мы уже немного перестали бояться. А может даже начали готовиться к выборам, — говорит политолог.

Российскую пропаганду внутри Украины, по мнению Еделева, победили. По крайней мере, как представляется на официальном уровне, путем запрета ее ретрансляции. С российской пропагандой от президента США так бороться не получится, поскольку нужны другие методы. При этом политолог считает, что неприятных заявлений Трампа мы услышим еще много и к этому нужно быть готовыми.

— Не думаю, что США нас сдают. Но реалии сейчас другие. Войну предстоит вести за свой счет. Как бы ужасно это ни звучало, но не могут во время войны за выживание расти зарплаты у государственных служащих. Коммуникация с новой администрацией – очень сложный вопрос, потому что каждый выбор влечет негативные последствия. Совершенно правильно, что мы сейчас не слышим ответных резких заявлений. Конфронтация ни к чему не приведет, — поясняет Еделев.

Он добавил, что необходимы заявления, шаги, демонстрирующие готовность Украины к сотрудничеству. Трамп требует выборов. Нужна коммуникация, как он и его команда видит их проведение в условиях войны. Предпосылкой начала избирательного процесса должно быть отсутствие запуска ракет или дронов по Украине хотя бы в течение 30 дней.

— Пойдут ли россияне на это? Вряд ли. А иначе – выборы провести невозможно. То есть нужно создать такие условия, чтобы россияне сорвали не то чтобы избирательный процесс, а подготовку к избирательному процессу, — сказал политолог.

Сейчас можно создать правительство национального единства, чтобы продемонстрировать поддержку президента Зеленского со стороны парламентских фракций, а также провести ли съезд местных депутатов, на котором выразить поддержку. Однако стоит вопрос безопасности такого съезда. То есть вариантов достаточно много, но действенны ли они во время войны — вопрос.

— Хищение американской помощи – может быть запрос на содействие в использовании этой помощи более эффективно. Украина тоже должна быть заинтересована в таком аудите, потому что это наша обороноспособность. Но готовы ли к этому распорядители средств американской помощи в Украине?

По мнению нашего собеседника, Трамп вряд ли хочет победы России в Украине. А если хочет, то ничего уже не поможет.

— А если не хочет, то нужно работать. Ультиматум мы отвергаем, но к сотрудничеству готовы. Просто сложно это принять после трех лет безоговорочной и безоговорочной поддержки. Но его больше не будет, подытожил Еделев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что у Трампа могли предложить Путину в Эр-Рияде? Бывший посол указал на интересный момент.