"Никто не может заставить Украину сдаться": в МИД сделали громкое заявление после новых слов Трампа

Украина не собирается сдаваться

Украина продолжит борьбу за свое право на существование. Кроме того, она не станет соглашаться на капитуляцию.

Об этом написал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в своем профиле в X. По его словам, наша страна уже смогла пережить самую ужасную военную атаку в истории современной Европы.

Он отметил, что украинский народ и президент Владимир Зеленский отказались поддаваться на давление Владимира Путина и уже пережили три года тотальной войны.

"Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", — добавил он.

Как сообщалось ранее, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, которые напоминают нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и допустил, что Украина потеряет территории.

Политолог Роман Еделев сообщил "Телеграфу", что Трамп и часть его советников живут в мире российской пропаганды. Поэтому сейчас Украине надо сфокусироваться на том, чтобы давать ответы на ложные заявления.