"Никто не может заставить Украину сдаться": в МИД сделали громкое заявление после новых слов Трампа
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Украина не собирается сдаваться
Украина продолжит борьбу за свое право на существование. Кроме того, она не станет соглашаться на капитуляцию.
Об этом написал глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига в своем профиле в X. По его словам, наша страна уже смогла пережить самую ужасную военную атаку в истории современной Европы.
Он отметил, что украинский народ и президент Владимир Зеленский отказались поддаваться на давление Владимира Путина и уже пережили три года тотальной войны.
"Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем отстаивать свое право на существование", — добавил он.
Как сообщалось ранее, после переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии сделал ряд заявлений об Украине, которые напоминают нарративы российской пропаганды. Позже в своей соцсети Truth он назвал Зеленского "диктатором" и допустил, что Украина потеряет территории.
Политолог Роман Еделев сообщил "Телеграфу", что Трамп и часть его советников живут в мире российской пропаганды. Поэтому сейчас Украине надо сфокусироваться на том, чтобы давать ответы на ложные заявления.