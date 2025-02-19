Мобилизация или контракт? В центре рекрутинга назвали плюсы и минусы обоих вариантов

Мобилизованные и контрактики имеют одинаковые льготы и соцгарантии

Многие военнообязанные украинцы, думающие о службе в ВСУ, стоят перед выбором: ждать вызова терцентра комплектования повесткой или самостоятельно идти контракт. Между этими двумя вариантами есть разница, и каждый из них имеет свои преимущества.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, подполковник Руслан Фурдило. Он объяснил нюансы такой службы.

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— Мобилизация и контракт — это два разных способа службы, и каждый имеет свои преимущества. Когда человек подписывает контракт, он обязуется служить определенный период обычно три или пять лет, и сразу после подписания контракта получает определенные финансовые и социально-бытовые выгоды, — говорит военный.

По его словам, это восемь-десять необлагаемых налогом минимумов. К примеру, сержанты могут получить около 25 тыс. грн, а офицеры — 30 тысяч.

— Мобилизация имеет свои особенности. Если человек служит по мобилизации, его срок службы продолжается до завершения особого периода. То есть, грубо говоря, война завершится — и человек вернется домой. Мобилизованные обычно не обязаны служить дольше, чем это предусмотрено законодательством, — отмечает Руслан Фурдило.

А если человек подписал контракт на три года, он должен служить до конца этого срока, даже если война и всеобщая мобилизация завершатся.

— Мобилизированные военные при этом получают такие же льготы и социальные гарантии, как и контрактники, — подытожил подполковник.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" три преимущества идти на контракт в ВСУ через рекрутинговый центр.