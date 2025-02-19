Если военный сдался в плен добровольно: как это повлияет на выплаты семье

Теперь военные также могут указывать, кто должен получить помощь от государства

Семьи военнослужащих, добровольно сдавшихся в российский плен, потеряют право на денежное довольствие. С 1 февраля 2025 вступили в силу новые правила по выплате военным в плену.

Об этом сообщил Полтавский территориальный центр комплектования. Теперь военнослужащие могут в письменном виде определить, кто именно и в каком процентном соотношении будет получать их денежное обеспечение в случае попадания в плен.

В Полтавском ТЦК подчеркнули, что нововведения касаются не только новых случаев плена, но и военных, которые уже находятся в плену или пропали без вести. До внесения изменений средства преимущественно получали супруги военнослужащих, однако сейчас перечень возможных получателей значительно расширен.

Военнослужащие могут заранее оформить необходимые документы и указать распределение средств между членами семьи. Это могут быть не только супруга или муж, но и родители, совершеннолетние дети и другие люди.

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