Не только бронь от ТЦК. Три преимущества идти на контракт в ВСУ через рекрутинговый центр

Похитителям рекрута грозят серьезные проблемы

Рекрутинговые центры, через которые можно пойти служить в ВСУ на контракт, на 100% гарантируют потенциальным военнослужащим, что они попадут на ту должность, на которую оформлялись и их не переведут на другую должность без согласия. При этом даже представители терцентров комплектования (ТЦК) не будут иметь к ним никаких претензий.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, подполковник Руслан Фурдыло. Он объяснил преимущества оформления на службу по контракту по сравнению с мобилизацией.

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По его словам, представители ТЦК не могут "украсть" человека по дороге или забрать в учебном центре.

— Когда человек оформляется через наш центр — мы выдаем справку о броне. Это временный документ, подтверждающий, что он проходит этапы рекрутинга у нас. И если этого человека где-то "схватят", то это уже будет большая проблема для тех, кто это сделает, — говорит Руслан Фурдыло.

Более того, есть руководящие документы, запрещающие другим подразделениям вмешиваться, объясняет подполковник.

— Поэтому мы не обещаем, а гарантируем, что человек не сменит выбраное подразделение. И даже если что-то случится, мы будем защищать человека до последнего, — отмечает начальник центра рекрутинга.

Вспомнив скандал вокруг перевода определенного количества военнослужащих Воздушных сил в сухопутные подразделения, он отметил, что это отдельная ситуация, после которой главнокомандующий ВСУ Александр Сырский издал распоряжение о запрете перевода высококвалифицированных специалистов в пехоту без их согласия.

— Это касается контрактников. Кстати, это одно из преимуществ подписания контракта по сравнению с мобилизацией, — подытожил Руслан Фурдило.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему разговоры, что все хотят быть пилотами БПЛА — это миф.